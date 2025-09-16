Ο Ίλον Μασκ αγοράζει μετοχές της Tesla αξίας 1 δισ. δολαρίων

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ αγόρασε μετοχές της Tesla αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, μια κίνηση που θεωρείται ψήφος εμπιστοσύνης στον κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Οι μετοχές της Tesla, μετά από δυσκολία ανόδου, μετά την ανακοίνωση της είδησης σημείωσαν άνοδο άνω του 6%. Ο Μασκ κατείχε ήδη περίπου το 13% των μετοχών της εταιρείας, αλλά εδώ και καιρό επιδίωκε να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο, έχοντας ωθήσει την επένδυση ρομποτικών ταξί, αυτοματοποιημένης και τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πρότεινε πρόσφατα ένα πρόγραμμα αποζημίωσης αξίας περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο θα χορηγούσε στον Μασκ έως και 12% των μετοχών της εταιρείας, εάν αυτή επιτύχει συγκεκριμένους στόχους.

Το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε επίσης ότι θα του παραχωρούσε μετοχές αξίας 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο μήνα ως ξεχωριστή «προσωρινή» αποζημίωση, αφού ένα μεγαλύτερο πακέτο αμοιβών που είχε συμφωνηθεί το 2018 ακυρώθηκε σε δικαστική διαμάχη.

Οι προτάσεις ακολούθησαν συζητήσεις με τον Μασκ, κατά τις οποίες απαίτησε μερίδιο 25% στην εταιρεία, απειλώντας κατά καιρούς να αποχωρήσει τελείως.

Η Ντάνι Χιούσον, επικεφαλής της οικονομικής ανάλυσης στην AJ Bell, δήλωσε ότι ο Μασκ πιθανότατα επεδίωκε να ανακτήσει το μερίδιό του στην Tesla, σημειώνοντας ότι «στις αγορές αρέσει» όταν οι ηγέτες των εταιρειών αγοράζουν μετοχές των εταιρειών τους, καθώς αυτό υποδηλώνει ότι αισθάνονται θετικά για τις μελλοντικές επιδόσεις της εταιρείας.

Ωστόσο, σημείωσε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλα κίνητρα.

«Μια ευρηματική και μη γενναιόδωρη ερμηνεία των ενεργειών του Μασκ είναι ότι είδε την είδηση ότι ο Λάρι Έλισον έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και αποφάσισε να ανεβάσει λίγο τις μετοχές της Tesla για να ανακτήσει τον τίτλο», είπε.

Η αγορά περίπου 2,5 εκατομμυρίων μετοχών από τον Μασκ ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 12/9, και ανακοινώθηκε στις ρυθμιστικές αρχές τη Δευτέρα 15/9. Αυτό αποτελεί την πρώτη του αγορά μετοχών στην ανοιχτή αγορά από το 2020 και αποτελεί ένδειξη της επένδυσής του στην εταιρεία.

Ο ίδιος προσπάθησε να εστιάσει την προσοχή των επενδυτών στην υπόσχεση των «ρομποταξί» και της αυτοματοποίησης. Ωστόσο, η εταιρεία αντιμετωπίζει πτώση των πωλήσεων, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται και οι ΗΠΑ καταργούν τις φορολογικές ελαφρύνσεις για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η φήμη της εταιρείας επίσης υπέστη πλήγμα, καθώς ο Μασκ ενέτεινε την πολιτική του δραστηριότητα. Ήταν βασικός υποστηρικτής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024.

Επίσης, έχει υποστηρίξει ακροδεξιές ιδέες στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Τη Δευτέρα, η βρετανική κυβέρνηση κατηγόρησε τον Μασκ ότι χρησιμοποίησε «επικίνδυνη και προκλητική γλώσσα» όταν εμφανίστηκε μέσω βιντεο σε μια συγκέντρωση που διοργάνωσε ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον στο Λονδίνο το Σάββατο.

Ο Μασκ είχε πει στο πλήθος ότι έρχεται βία και ότι πρέπει να αντισταθούν ή να πεθάνουν.

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla δήλωσε ότι τα σχέδια αποζημίωσης για τον Μασκ αποσκοπούν εν μέρει στο να εξασφαλίσουν εγγυήσεις ότι «η συμμετοχή του στην πολιτική σφαίρα θα μειωθεί εγκαίρως».

Όταν ρωτήθηκε η Ρόμπιν Ντένχολμ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου σε συνέντευξη στο Bloomberg την περασμένη εβδομάδα, είπε ότι «αυτό που κάνει [ο Μασκ] όσον αφορά τις πολιτικές του κινήσεις κ.λπ. είναι δική του απόφαση», ενώ υπογράμμισε ότι ο ίδιος παραμένει «πρωταγωνιστής» στην Tesla.

Πηγή: ertnews.gr