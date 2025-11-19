ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνίες για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση αεροσκαφών F-35

Διμερείς συμφωνίες, οι οποίες αφορούν τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς και την άμυνα, υπέγραψαν χθες Τρίτη, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας με την ευκαιρία της επίσκεψης του πρίγκιπα διαδόχου του βασιλείου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Τα δυο κράτη επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, η οποία «δημιουργεί τη νομική βάση για συνεργασία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων επί δεκαετίες» κατά τρόπο που θα εγγυάται «την τήρηση σθεναρών προτύπων για τη μη διάδοση» των πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με το κείμενο της αμερικανικής προεδρίας.

Ακόμη, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να συναφθεί «μείζων συμφωνία πώλησης οπλισμού, που συμπεριλαμβάνει ιδίως μελλοντικές παραδόσεις F-35», αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας με προηγμένες τεχνολογίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για μία σειρά συμφωνιών.

Ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, οριστικοποίησαν μια σειρά από κομβικές συμφωνίες που ενισχύουν τη στρατηγική συνεργασία Ουάσινγκτον–Ριάντ. Οι συμφωνίες αυτές δημιουργούν νέες ευκαιρίες για καλοπληρωμένες αμερικανικές θέσεις εργασίας, θωρακίζουν κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και προάγουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, με κεντρικό άξονα το δόγμα «America First».

Οι συμφωνίες αυτές βασίζονται άμεσα στην εξαιρετικά επιτυχημένη επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στο Ριάντ τον περασμένο Μάιο και στις τότε δεσμεύσεις επενδύσεων ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Σαουδική Αραβία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο της σημερινής συνάντησης, ο πρίγκιπας διάδοχος ανακοίνωσε ότι το Βασίλειο θα αυξήσει τις επενδυτικές του δεσμεύσεις στις ΗΠΑ σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη και τη δυναμική που έχει αναπτύξει η συνεργασία υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ.

Στους βασικούς πυλώνες των συμφωνιών περιλαμβάνονται:

Η Συμφωνία Πολιτικής Πυρηνικής Συνεργασίας,

η συνεργασία σε κρίσιμα ορυκτά,

και το Μνημόνιο Συνεννόησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Όλα αυτά υπογραμμίζουν την πρόθεση της Ουάσινγκτον να συνάπτει συμφωνίες που ωφελούν άμεσα την αμερικανική οικονομία και την εθνική ασφάλεια.

Πυρηνική ενέργεια, κρίσιμα ορυκτά και τεχνολογική υπεροχή

Με τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σήμερα με τη Σαουδική Αραβία, ο Πρόεδρος Τραμπ τοποθετεί την Αμερική ως ηγέτιδα δύναμη στους τομείς της ενέργειας και της προηγμένης τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού μας παραμένουν ανθεκτικές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν Κοινή Διακήρυξη για την Ολοκλήρωση των Διαπραγματεύσεων σχετικά με τη Συνεργασία στην Πολιτική Πυρηνική Ενέργεια. Η συμφωνία αυτή θεμελιώνει νομικά μια πολυετή, δισεκατομμυρίων δολαρίων συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, καθιστά τις ΗΠΑ και τις αμερικανικές εταιρείες τους βασικούς εταίρους του Βασιλείου και διασφαλίζει ότι κάθε συνεργασία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Επίσης, υπογράφηκε το Πλαίσιο Συνεργασίας για τα Κρίσιμα Ορυκτά, που ενισχύει τη συνεργασία και εναρμονίζει τις εθνικές στρατηγικές για τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων κρίσιμων πρώτων υλών.

Παράλληλα, υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο παρέχει στο Βασίλειο πρόσβαση σε κορυφαία αμερικανικά συστήματα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία της αμερικανικής τεχνολογίας από ξένες επιρροές και επιβεβαιώνοντας ότι οι Αμερικανοί καινοτόμοι θα καθορίσουν το μέλλον της παγκόσμιας τεχνητής νοημοσύνης.

