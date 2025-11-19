Το κρυφό σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ, σε διαβούλευση με τη Ρωσία, καταρτίζουν νέο σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τον Λευκό Οίκο να επιδιώκει την αποδοχή του από Κίεβο και Ευρωπαίους.

Η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται μυστικά, σε διαβούλευση με τη Ρωσία, προκειμένου να συντάξουν ένα νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Το αμερικανικό σχέδιο αποτελείται από 28 σημεία και είναι εμπνευσμένο από την «επιτυχημένη» -όπως χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος- πρωτοβουλία του προέδρου Τραμπ για συμφωνία στη Γάζα. Υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι είναι αισιόδοξος για το σχέδιο, ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα το υποδεχθούν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της.

Τα 28 σημεία του σχεδίου χωρίζονται, σύμφωνα με τις πηγές του Axios, σε τέσσερις βασικές ενότητες: ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφάλειας, ασφάλεια στην Ευρώπη και μελλοντικές σχέσεις ΗΠΑ με Ρωσία και Ουκρανία.

Δεν είναι σαφές πώς το σχέδιο αντιμετωπίζει τα ακανθώδη ζητήματα, όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία – όπου οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν σταδιακή πρόοδο, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερα εδάφη από όσα έχει απαιτήσει το Κρεμλίνο.

Γουίτκοφ και Ντμίτριεφ χαράζουν το πλαίσιο του νέου σχεδίου ειρήνης

Την σύνταξη του σχεδίου έχει αναλάβει ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το έχει αναλύσει διεξοδικά με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Ο Ντμίτριεφ, που διευθύνει το ρωσικό κρατικό επενδυτικό ταμείο και συμμετέχει ενεργά στη διπλωματία για την Ουκρανία, είπε στο Axios σε συνέντευξή του τη Δευτέρα (17/11)ότι πέρασε τρεις ημέρες σε συνεχείς συζητήσεις με τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας του Τραμπ κατά την επίσκεψή του στο Μαϊάμι, από 24 έως 26 Οκτωβρίου.

Ο Ντμίτριεφ εξέφρασε αισιοδοξία για τις πιθανότητες επιτυχίας της συμφωνίας, διότι, όπως είπε, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, «αισθανόμαστε ότι η ρωσική θέση πραγματικά ακούγεται».

Ο Γουίτκοφ επρόκειτο, σύμφωνα με Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την σήμερα (19/11) στην Τουρκία, αλλά ανέβαλε το ταξίδι του.

Ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, σε συνάντηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Μαϊάμι, επιβεβαίωσε στο Axios Ουκρανός αξιωματούχος.

«Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί δουλεύουν πάνω σε κάτι», δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

«Ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει η αιματοχυσία και να υπάρξει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει μια ευκαιρία να σταματήσει αυτός ο παράλογος πόλεμος, εάν επιδειχθεί ευελιξία», δήλωσε στο Axios αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Ντμίτριεφ είπε στο Axios ότι η βασική ιδέα είναι να βασιστούν στις αρχές στις οποίες συμφώνησαν ο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο και να διαμορφώσουν μια πρόταση «για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά και για το πώς θα αποκατασταθούν οι σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας και θα αντιμετωπιστούν οι ρωσικές ανησυχίες για την ασφάλεια».

«Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, που ουσιαστικά λέει: “Πώς μπορούμε επιτέλους να φέρουμε διαρκή ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία”», ανέφερε.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα γραπτό κείμενο σε αυτή τη λογική πριν από την επόμενη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν, σύμφωνα με τον Ντμίτριεφ. Τα σχέδια για σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη μεταξύ των δύο ηγετών παραμένουν προς το παρόν σε αναστολή.

