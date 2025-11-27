Πούτιν: Συμφωνούμε στα 28 σημεία ως μελλοντική βάση διαπραγμάτευσης

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι το περίγραμμα του ειρηνευτικού σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μελλοντικών συμφωνιών για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ρώσος πρόεδρος μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συλλογικής Συνθήκης για την Ασφάλεια στο Μπισκέκ δήλωσε: «συμφωνούμε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες», προσθέτοντας ότι η παραλλαγή του σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία στη Γενεύη έχει διαβιβαστεί στη Ρωσία.

Ωστόσο, τόνισε πως, με την παρούσα ηγεσία στο Κίεβο, οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα είχε αξία. Τόνισε πως, «δεν υπάρχει λόγος να υπογραφεί κανένα έγγραφο με την ουκρανική ηγεσία», την οποία χαρακτήρισε «άνομη».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι μόλις τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τις θέσεις τους σε βασικές περιοχές, τότε οι μάχες θα σταματήσουν, αλλά αν δεν το κάνουν, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα επιτύχουν τους στόχους τους με τη βία. Ο ίδιος προσέθεσε ότι ο ρυθμός της προέλασης της Ρωσίας προς όλες τις κατευθύνσεις «αυξάνεται αισθητά».

Είπε επίσης, πως φαίνεται ότι πολλές απόψεις της Ρωσίας λαμβάνονται υπόψιν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«H Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη»

Ο Πούτιν ανέφερε πως περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στο Κίεβο την επόμενη εβδομάδα και ξεκαθάρισε πως η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη. «Αυτό είναι γελοίο», τόνισε.

Είπε επίσης πως η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει θέματα στρατηγικής σταθερότητας με τις ΗΠΑ.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη επιστροφή της Ρωσίας στην G7, απάντησε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο και ότι η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται για μηχανισμούς που δεν τη θεωρούν ισότιμο συνομιλητή. «Κανείς δεν προσκαλεί τη Ρωσία εκεί, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε μαζί τους».

Oι κυρώσεις καταστρέφουν τις σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης σήμερα ότι εξεπλάγη από τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο μήνα επέβαλαν τις πιο σκληρές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί ποτέ στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, στοχοποιώντας τις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil

Ο ίδιος προσέθεσε ότι οι κυρώσεις καταστρέφουν τις σχέσεις της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε άλλο σημείο, ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχει δείξει προκατάληψη έναντι της Μόσχας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τον ανοησία.

Ο Γουίτκοφ δέχτηκε νέες επικρίσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα μετά τη διαρροή μιας ηχογραφημένης τηλεφωνικής συνομιλίας στην οποία συμβούλευε σύμβουλο του Κρεμλίνου για το πώς ο Πούτιν θα έπρεπε να χειριστεί τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ήταν έκπληξη αν ο Γουίτκοφ εξαπέλυε άσεμνες ύβρεις κατά της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

«Αυτό είναι ανοησία», είπε, περιγράφοντας τον Γουίτκοφ ως πολίτη των ΗΠΑ που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του.

Πηγή: ertnews.gr