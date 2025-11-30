Στους δρόμους χιλιάδες Ισπανοί ζητούν πρόωρες εκλογές

Η πίεση στον Πέδρο Σάντσεθ αυξάνεται εν μέσω μιας σειράς ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά του, το κόμμα του και την κυβέρνησή του.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε μια αντικυβερνητική διαδήλωση στη Μαδρίτη, ζητώντας πρόωρες βουλευτικές εκλογές, καθώς ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, αντιμετωπίζει μια σειρά από κατηγορίες διαφθοράς που αφορούν την οικογένειά του, το κόμμα του και την κυβέρνησή του.

Η διαδήλωση της Κυριακής, που οργανώθηκε από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) με σύνθημα «Είναι η ώρα να διαλέξουμε: μαφία ή δημοκρατία;», πραγματοποιήθηκε τρεις ημέρες μετά την προφυλάκιση ενός από τους πιο στενούς πρώην συμμάχους του Σάντσες, του πρώην υπουργού Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άβαλος, ο οποίος ερευνάται για το φερόμενο ως διεφθαρμένο σχέδιο αγοράς μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Το PP υποστήριξε ότι στη διαδήλωση συμμετείχαν 80.000 άνθρωποι.

Ο ηγέτης του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, χαρακτήρισε την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο «παράλογη» και είπε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρόσθεσε ότι η προφυλάκιση του Άβαλος πριν από τη δίκη αποδεικνύει πως το στυλ πολιτικής του Σάντσες – το λεγόμενο sanchismo – είναι διεφθαρμένο. «Το sanchismo είναι πολιτική, οικονομική, θεσμική, κοινωνική και ηθική διαφθορά», είπε στο πλήθος.

Η Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης από το PP – της οποίας ο σύντροφος πρόκειται να δικαστεί κατηγορούμενος για φορολογική απάτη και πλαστογραφία εγγράφων – προχώρησε ακόμη περισσότερο. Σε μια φλογερή ομιλία, προσπάθησε να επικαλεστεί το φάντασμα της ανενεργής πλέον Βασκικής τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΤΑ, λέγοντας ότι ο Σάντσες πρόσφερε στήριξη στους Βάσκους εθνικιστές που στηρίζουν την κυβέρνησή του.

«Η ΕΤΑ προετοιμάζει την επίθεσή της στη Χώρα των Βάσκων και στη Ναβάρα ενώ στηρίζει τον Πέδρο Σάντσες», είπε. «Πείτε μου ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη ηθική διαφθορά ούτε μεγαλύτερη προδοσία προς την Ισπανία από αυτό». Η ΕΤΑ, όπως σημειώνει ο Guardian, εγκατέλειψε τον ένοπλο αγώνα για ανεξαρτησία το 2011 και διαλύθηκε επίσημα πριν από επτά χρόνια.

Ο Φέλιξ Μπολάνιους, υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας, δήλωσε ότι το PP και το ακροδεξιό κόμμα Vox – το οποίο δεν συμμετείχε στη διαδήλωση – είναι ουσιαστικά το ίδιο και συναγωνίζονται για το ποιο θα πει «τα πιο εξωφρενικά πράγματα για τον πρωθυπουργό».

Ο Σάντσες, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία το 2018 ανατρέποντας μέσω πρότασης μομφής μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, έχει δεσμευθεί να συνεχίσει παρά τον καταιγισμό κατηγοριών για διαφθορά γύρω από τον κύκλο του και σειρά πρόσφατων δικαστικών εξελίξεων.

Τη Δευτέρα, ο γενικός εισαγγελέας του, Άλβαρο Γκαρθία Ορτίθ, παραιτήθηκε αφού κρίθηκε ένοχος από το Ανώτατο Δικαστήριο για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με την υπόθεση φοροδιαφυγής του συντρόφου της Αγιούσο.

Η καταδίκη του κορυφαίου εισαγγελέα της Ισπανίας έχει πυροδοτήσει ακόμη περισσότερο τη συζήτηση για την πολιτικοποίηση της δικαιοσύνης και ήρθε καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για κατηγορίες διαφθοράς που αφορούν τη σύζυγο και τον αδελφό του Σάντσες.

Αν και ο πρωθυπουργός έχει απορρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς ως πολιτικά υποκινούμενες συκοφαντίες, τον Ιούνιο διέταξε τον στενότερο συνεργάτη του, Σάντος Θερδάν, να παραιτηθεί από γραμματέας οργανωτικού του Σοσιαλιστικού κόμματος όταν δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου διαπίστωσε «σθεναρές ενδείξεις» για πιθανή εμπλοκή του σε δωροδοκίες για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας υγειονομικού εξοπλισμού κατά την πανδημία Covid. Ο Άβαλος και ένας συνεργάτης του, ο Κολδό Γκαρθία, κατηγορούνται επίσης ότι συμμετείχαν στην παράνομη επιχείρηση.

Ο Θερδάν, ο Άβαλος και ο Γκαρθία αρνούνται κάθε αδίκημα και υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι.

Πηγή: news247.gr