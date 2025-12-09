Η ΕΕ ενισχύει τη μάχη εναντίον του λαθρεμπορίου ναρκωτικών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις στην ασφάλεια, την υγεία, το περιβάλλον και την κοινωνία που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο και τη χρήση ναρκωτικών. Για να προστατευθεί η ευημερία των πολιτών και να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα στην πηγή του, παρουσίασε μια Στρατηγική της ΕΕ για τα Ναρκωτικά και ένα Σχέδιο Δράσης Εναντίον του Λαθρεμπορίου Ναρκωτικών.

«Σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά, η Ευρώπη έχει φθάσει σε σημείο κρίσης», δήλωσε ο Μάγκνους Μπρούνερ, ο ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

«Σήμερα αναλαμβάνουμε επείγουσα δράση για να αλλάξουμε κατεύθυνση. Με τη σημερινή Στρατηγική της ΕΕ για τα Ναρκωτικά και το Σχέδιο Δράσης, στέλνουμε στους νονούς των ναρκωτικών και τις οργανώσεις τους ένα πολύ καθαρό μήνυμα: η Ευρώπη αντεπιτίθεται», πρόσθεσε.

Οι νεώτερες γενιές είναι οι πιο ευάλωτες, δήλωσε ο Μπρούνερ, τόσο όσον αφορά το να κάνουν χρήση ναρκωτικών, όσο και το να συρθούν στη διακίνηση ναρκωτικών και στα δίκτυα του εγκλήματος. Η Επιτροπή προτείνει πρωτοβουλίες πρόληψης και την προώθηση της επανένταξης για να ενισχυθεί η συνειδητοποίηση του προβλήματος από την άποψη της δημόσιας υγείας. Θα επιδιώξει επίσης να εξοπλίσει τα κράτη μέλη με μια νέα εργαλειοθήκη της ΕΕ που να απευθύνεται στους ανηλίκους, καθώς και με ένα κοινό εγχειρίδιο με στόχο την καταστροφή των εγκαταστάσεων παράνομης παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών.

Η νέα Στρατηγική της ΕΕ για τα Ναρκωτικά και το Σχέδιο Δράσης Εναντίον του Λαθρεμπορίου Ναρκωτικών εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εσωτερικής Ασφαλείας, την ProtectEU, που παρουσιάσθηκε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η εν λόγω στρατηγική των 19 σημείων και το σχέδιο ορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές από το 2026 ως το 2030.

Για να διευρυνθούν η προετοιμασία και η απάντηση, αναπτύχθηκαν νέα συστήματα με στόχο να βελτιωθούν τα συστήματα συναγερμού και έγκαιρης προειδοποίησης. Αξιολογήσεις της απειλής από πολύ ισχυρά συνθετικά οπιοειδή θα πραγματοποιηθούν επίσης, ενώ ένα νέο Campus Ασφάλειας και Καινοτομίας θα δημιουργηθεί το 2026.

Η ασφάλεια παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της Κομισιόν, η οποία υπολογίζει στη συνεργασία υπηρεσιών όπως η υπηρεσία της ΕΕ για τη διαχείριση των συνόρων Frontex, εγκαινιάζει μια νέα Στρατηγική για τους Λιμένες και αυστηρότερους κανόνες εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος, της παραγωγής ναρκωτικών, του λαθρεμπορίου και της διείσδυσης εγκληματιών.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η επικαιροποίηση των κανόνων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA) θα δημιουργήσει επίσης μια νέα βάση δεδομένων για τις ουσίες ώστε να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στο να εντοπίζουν νέα συνθετικά ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες.

Οι πρόδρομες ουσίες είναι χημικά απαραίτητα για την παράνομη παραγωγή ναρκωτικών και οι κύριες πρώτες ύλες για την αμφεταμίνη και το MDMA, γνωστό ως ecstasy, αλλά επίσης ευρέως χρησιμοποιούμενο στη φαρμακευτική βιομηχανία και την υφαντουργία. Εντούτοις, με την ταχεία αύξηση πρόδρομων ουσιών χωρίς καμιά γνωστή θεμιτή χρήση, χρειάζεται νέα νομοθεσία διαμορφωμένη για το σκοπό αυτό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ