Helios+: Νέα αρχή, αξιοπρεπής διαβίωση και ένταξη στην Πελοπόννησο

Η πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση και η ομαλή ένταξη στην τοπική κοινωνία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια νέα αρχή για τους πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα Helios+ έρχεται να καλύψει αυτήν την κρίσιμη ανάγκη, υποστηρίζοντας έμπρακτα την κοινωνική ένταξη και την αυτονόμηση μέσα από στοχευμένες δράσεις στέγασης, επαγγελματικής ενδυνάμωσης και σύνδεσης με την τοπική κοινότητα.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το πρόγραμμα συμβάλλει καθοριστικά στη μετάβαση από την επισφάλεια στη σταθερότητα, όπως αποτυπώνεται στις ιστορίες ανθρώπων που πλέον χτίζουν τη ζωή τους σε τοπικές κοινωνίες.

Μια οικογένεια από το Αφγανιστάν βρίσκει σπίτι και ασφάλεια στην Κόρινθο

Μια οικογένεια από το Αφγανιστάν κατάφερε, με τη στήριξη του Helios+, να βρει ένα μόνιμο σπίτι στην Κόρινθο. Μετά από μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας και μετακινήσεων, η πρόσβαση σε σταθερή και αξιοπρεπή στέγαση αποτέλεσε το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήμα για την ένταξή τους.

Η εγκατάσταση σε ένα ασφαλές περιβάλλον επέτρεψε στα μέλη της οικογένειας να αρχίσουν να σχεδιάζουν το μέλλον τους: να γνωρίσουν τη γειτονιά τους, να ενταχθούν σταδιακά στην τοπική κοινωνία και να αναζητήσουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης. Η κατοικία δεν είναι απλώς μια στέγη - είναι το θεμέλιο για αξιοπρέπεια, σταθερότητα και συμμετοχή.

Η ιστορία της Φατουμάτα: Μια νέα μητέρα βρίσκει μια καινούργια πατρίδα

Κεντρική θέση στο success story του Helios+ στην Πελοπόννησο κατέχει η ιστορία της Φατουμάτα, μιας 22χρονης μητέρας από τη Γουινέα της Δυτικής Αφρικής. Η Φατουμάτα έφτασε μόνη της στην Ελλάδα από την Τουρκία στις αρχές του έτους, αναζητώντας ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο ΚΕΔ της Σάμου, έφερε στον κόσμο την κόρη της, η οποία σήμερα είναι μόλις 2,5 μηνών.

Σήμερα, χάρη στο πρόγραμμα Helios+, η Φατουμάτα και το νεογέννητο κοριτσάκι της μένουν σε ένα σχεδόν νεότευκτο διαμέρισμα στο Λουτράκι. Για την ίδια, το σπίτι αυτό δεν σημαίνει μόνο προστασία και σταθερότητα, αλλά και την αρχή μιας ζωής με προοπτική.

Ήδη σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της: να αναζητήσει εργασία τους επόμενους μήνες, να εγγράψει το παιδί της σε βρεφονηπιακό σταθμό και να καλέσει την αδερφή της το επόμενο καλοκαίρι να την επισκεφτεί στη «νέα πατρίδα» της.

Η συμβολή του Helios+ στην κοινωνική συνοχή

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), στο πλαίσιο του Helios+ και με την υποστήριξη του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), υλοποιεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δράσεις που στοχεύουν στην:

• Επαγγελματική ενδυνάμωση των προσφύγων και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας

• Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ενεργούς συμμετοχής τους στην τοπική κοινότητα

Οι ιστορίες της οικογένειας στην Κόρινθο και της Φατουμάτα στο Λουτράκι αναδεικνύουν τον ουσιαστικό ρόλο του προγράμματος: όχι μόνο στη στέγαση, αλλά στη δημιουργία των συνθηκών για μια αξιοπρεπή, αυτόνομη και συμμετοχική ζωή.

Tο πρόγραμμα Helios+ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων της περιόδου 2021–2027.