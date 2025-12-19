Πούτιν: Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο Πούτιν τόνισε εξάλλου ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με βάση τις αρχές που παρουσίασε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το 2024.
Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εδαφικά κέρδη που σημειώνει τον τελευταίο καιρό ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα».
«Τα στρατεύματά μας προελαύνουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου (...) ο εχθρός υποχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις», είπε χαρακτηριστικά.
ΑΠΕ-ΜΠΕ