Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν εξ επαφής 16χρονο Παλαιστίνιο

Το Ισραήλ συνεχίζει τις εν ψυχρώ δολοφονίες Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, με δύο νέους να αποτελούν τα τελευταία θύματα από πυροβολισμούς των ισραηλινών στρατιωτών σε επιδρομές στην επαρχία Τζενίν.

Ανάμεσα στα δύο αγόρια είναι και ένας έφηβος, ο 16χρονος Ραγιάν Αμπντέλ Κάντερ ο οποίος δολοφονήθηκε από κοντινή απόσταση από τους στρατιώτες, ενώ πήγαινε στο σπίτι του, σύμφωνα με μάρτυρες που μίλησαν στο Al Jazeera.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή του πυροβολισμού, όπου οι ακροβολισμένοι στρατιώτες στοχεύουν τον 16χρονο.

Στη συνέχεια μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο, αφήνουν το νεκρό σώμα του παιδιού να κείτεται στο έδαφος και δεν επιτρέπουν να πλησιάσουν – αφήνοντάς τον να αιμορραγεί μέχρι θανάτου.



Το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι ο 16χρονος Ραγιάν Αμπντέλ Κάντερ πυροβολήθηκε θανάσιμα από ισραηλινές δυνάμεις μετά την έφοδο στην πόλη Καμπατίγια, ενώ το δεύτερο θύμα, ο 22χρονος Άχμαντ Ζαγιούντ, σκοτώθηκε στη Σιλάτ αλ-Χαρίθια, δυτικά της Τζενίν.

Μάρτυρες δήλωσαν ότι τα ισραηλινά στρατεύματα άνοιξαν πυρ απευθείας εναντίον του Αμπντέλ Κάντερ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Wafa την Κυριακή, εμποδίζοντας τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης να τον προσεγγίσουν, αφήνοντάς τον να αιμορραγεί μέχρι θανάτου.

Το σώμα του κρατήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις, όπως μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο.

Το παλαιστινιακό υπουργείο υγείας ανέφερε ότι ο Ζαγιούντ πυροβολήθηκε στο στήθος. Ένας 15χρονος Παλαιστίνιος υπέστη τραύματα στο χέρι του κατά τη διάρκεια του περιστατικού, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Η δολοφονία του Ζαγιούντ έρχεται περίπου μια εβδομάδα αφότου οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έναν 16χρονο στην πόλη.

Στην ανταπόκρισή της από τη Βηθλεέμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, η Νίντα Ιμπραήμ του Al Jazeera ανέφερε ότι πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας έδειχναν τον16χρονο να περπατάει προς την κατεύθυνση του σπιτιού του, όπως είπαν οι ντόπιοι, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις τον πυροβόλησαν «εξ επαφής».

«Δεν έχουμε συχνά κάμερες παρακολούθησης που να δείχνουν πόσες από αυτές τις δολοφονίες έχουν διαπραχθεί με βάση αυτό που οι Παλαιστίνιοι αποκαλούν εξωδικαστικές δολοφονίες, δηλαδή ισραηλινές δυνάμεις να σκοτώνουν Παλαιστίνιους εξαρχής ή με δικαιολογίες ότι λένε ότι έχουν κάνει κάτι που θεωρείται αντίσταση στις ισραηλινές δυνάμεις», είπε.

«Όχι μόνο αυτό, αλλά αρνήθηκαν να αφήσουν τον οποιονδήποτε να πλησιάσει το πτώμα για 40 λεπτά, μια πρακτική που βλέπουμε συχνά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις περιμένουν κατά κάποιο τρόπο να πεθάνει το άτομο», είπε η Ιμπραήμ.

Το Al Jazeera μίλησε με την οικογένεια του Αμπντέλ Κάντερ, η οποία είπε ότι δεν είχε ιδέα τι είχε συμβεί.

«Είναι πραγματικά μέρος του πόνου που πρέπει να υπομείνουν οι οικογένειες, βλέποντας βίντεο σαν κι αυτό που δείχνουν πόσο λίγο σεβασμό τρέφει ο ισραηλινός στρατός για τις ζωές των Παλαιστινίων», εξήγησε η Ιμπραήμ.

