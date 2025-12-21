Συμβολικό κλείσιμο στις σήραγγες των Τεμπών αποφάσισαν οι αγρότες της Νίκαιας (βίντεο)

Τον συμβολικό αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών για τα φορτηγά αυτοκίνητα, διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών, αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσής τους.

Όπως αποφασίστηκε, η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα στις 10:30 το πρωί, με τη συμμετοχή τρακτέρ που θα κινηθούν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, επιτρέποντας ωστόσο τη διέλευση των Ι.Χ. και των λεωφορείων.

Παράλληλα, οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, ώστε από την Τρίτη και μετά να είναι απρόσκοπτη η μετακίνηση των ταξιδιωτών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Τη θέση των αγροτών μετέφερε ο Γιάννης Κουκούτσης, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε ότι στόχος της αυριανής κινητοποίησης είναι να διακοπεί η κυκλοφορία μόνο για τις νταλίκες και τα φορτηγά, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρχει επαρκής χώρος για την ασφαλή διέλευση των υπολοίπων οχημάτων. Όπως είπε, θα παραμείνει ανοικτή τουλάχιστον μία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ εκτίμησε ότι η διέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, όπως συμβαίνει και σε περιπτώσεις έργων συντήρησης σε εθνικές οδούς ή εντός σηράγγων.

Απαντώντας σε ερωτήματα για την ασφάλεια, ο κ. Κουκούτσης τόνισε ότι οι αγρότες θα διευθετήσουν καλύτερα τα οχήματά τους, ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα για τους οδηγούς, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για βαρέα οχήματα αλλά για Ι.Χ. που θα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε μικρή απόσταση.

Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και το μήνυμα του πρωθυπουργού περί ικανοποίησης μεγάλου μέρους των αιτημάτων των αγροτών, ο εκπρόσωπος του μπλόκου υποστήριξε ότι τα αιτήματα παραμένουν αναπάντητα, σημειώνοντας ότι αν είχαν δοθεί ουσιαστικές λύσεις, δεν θα υπήρχε λόγος συνέχισης των κινητοποιήσεων. Όπως ανέφερε, η εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση προς την κοινή γνώμη δεν ανταποκρίνεται, κατά την άποψή του, στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα του πετρελαίου, κάνοντας λόγο για διγλωσσία της κυβέρνησης, καθώς –όπως είπε– ενώ υπήρξαν εξαγγελίες για αφορολόγητο πετρέλαιο, στη συνέχεια έγινε λόγος για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση από όσα ισχύουν μέχρι σήμερα. Παράλληλα, χαρακτήρισε «φιάσκο μεγατόνων» την υπόθεση του ΕΛΓΑ, τονίζοντας ότι όλα αυτά οδήγησαν εκ νέου τους αγρότες σε στάση άμυνας και μακριά από το τραπέζι του διαλόγου.

Αναφερόμενος στις «κόκκινες γραμμές» των κινητοποιήσεων, ο κ. Κουκούτσης σημείωσε ότι δεν μπορεί να μην υπάρξει αναπλήρωση των χαμένων εισοδημάτων, ούτε ουσιαστική αντιμετώπιση της ευλογιάς, επισημαίνοντας την ανάγκη για εμβόλιο ώστε να αποφευχθεί επανάληψη της καταστροφής των κοπαδιών. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν έχουν ακουστεί απαντήσεις για άλλους κλάδους του πρωτογενούς τομέα, όπως οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι, ενώ σημείωσε ότι στις κινητοποιήσεις δηλώνουν πρόθεση να συμμετάσχουν και άλλες επαγγελματικές ομάδες, όπως οι υλοτόμοι και οι γεωπόνοι.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος των αγροτών υπογράμμισε ότι από την πλευρά τους θα διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη μετακίνηση των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο, καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει στην επίλυση των προβλημάτων, ώστε να λυθούν τα μπλόκα και να επιστρέψει ο κόσμος στις γιορτές «χωρίς ούτε ένα τρακτέρ να εμποδίζει τη διέλευση».