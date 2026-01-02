Ελληνίδα μεταξύ των αγνοουμένων στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας

Μια νεαρή Ελληνίδα είναι μεταξύ των αγνοουμένων στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου φωτιά σε μπαρ κόστισε τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Εξωτερικών.

Αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα επίσημες ανακοινώσεις από τις ελβετικές αρχές.

Από τη φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά στην Ελβετία υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι και πάνω από 100 τραυματίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ