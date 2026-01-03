Η Βενεζουέλα «καταγγέλλει την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση» των ΗΠΑ - Γενική επιστράτευση κηρύσσει ο Μαδούρο

Η Βενεζουέλα κατήγγειλε σήμερα μια «πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση» μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν μέσα στη νύχτα την πρωτεύουσα, ενώ ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει (...) την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από (...) τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Μια τέτοια επίθεση απειλεί τη διεθνή ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια (...) και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων», διαβεβαιώνει το Καράκας.

«Ο στόχος αυτής της επίθεσης δεν είναι άλλος παρά η αρπαγή των στρατηγικών πόρων της Βενεζουέλας και ιδιαίτερα του πετρελαίου της και των ορυκτών της, καθώς επιχειρεί να συντρίψει δια της ισχύος την πολιτική ανεξάρτησία του Έθνους», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση «καλεί όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης και να απορρίψουν αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση», σύμφωνα με το κείμενο.

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, «με αυστηρό σεβασμό των διατάξεων του Συντάγματος (...), υπέγραψε και διέταξε την εφαρμογή του Διατάγματος περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης».

«Όλη η χώρα οφείλει να κινητοποιηθεί για να νικήσει αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση», καταλήγει το κείμενο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ