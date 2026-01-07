Στοίχημα για τη δημοτική αρχή ο νέος κανονισμός λειτουργίας των κοιμητηρίων - Με "πυρά" της αντιπολίτευσης έκλεισε το 2025

Οι εικόνες που ήρθαν στο φως από το κεντρικό Κοιμητήριο της Καλαμάτας, με μαρμάρινες πλάκες και φωτογραφίες νεκρών να έχουν απομακρυνθεί και να καταλήγουν σε κοντέινερ απορριμμάτων και έπειτα στοιβαγμένες σε λάσπες, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου του έτους.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η αντιπολίτευση μίλησε για απαράδεκτες πρακτικές, πολιτικό εμπαιγμό και προσβολή της μνήμης των νεκρών, ασκώντας έντονη κριτική στη δημοτική αρχή και θέτοντας ζήτημα ευθυνών για τον τρόπο διαχείρισης του θέματος.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης υπενθύμισε την πρόταση του σε πρόσφατο Δ.Σ. να αναβληθεί η έγκριση του νέου κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων κατά μια εβδομάδα, έτσι ώστε οι δημοτικοί σύμβουλοι να τον επεξεργαστούν και να τον κατανοήσουν καλύτερα. Ο ίδιος συνέδεσε το γεγονός με τις απαράδεκτες εικόνες του κεντρικού κοιμητηρίου, εκτιμώντας πως κάποιος θα έπρεπε να πάρει την ευθύνη χωρίς περιστροφές και υπαινιγμούς. “Αντ’ αυτού είδαμε περισσότερο επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος, και φυσικά δεν υπήρξε ούτε μια σκέψη για παραίτηση, έστω προσωρινή της αρμόδιας αντιδημάρχου, και καμία ενέργεια από πλευράς του δημάρχου, ο οποίος κατά την άποψη μας έπρεπε να αποπέμψει την αντιδήμαρχο” σχολίασε. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός έκανε λόγο για πολιτικό εμπαιγμό αναφορικά με τα μειωμένα τέλη ταφής για τα κοιμητήρια, επιρρίπτοντας ευθύνες προς τη δημοτική αρχή για τις τραγικές εικόνες του κεντρικού Κοιμητηρίου. Ο ίδιος παρατήρησε πως οι ανακοινώσεις για τα τέλη στα κοιμητήρια ήταν “στάχτη στα μάτια” των συγγενών, λέγοντας πως καλούνται να πληρώσουν 180 ευρώ αντικρίζοντας μετά από τρία χρόνια προβληματικές εκταφές-αποσυνθέσεις λόγω του κορεσμένου εδάφους. Από την παράταξή “Καλαμάτα Μετά”, τονίστηκε και πάλι η ανάγκη εύρεσης χώρου για τη δημιουργία νέου Κοιμητηρίου, υπογραμμίζοντας πως παρά τις φωνές χρόνων, η δημοτική αρχή βρίσκεται στο μηδέν.

Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου είπε από την πλευρά της πως η αντικατάσταση των 276 θυρίδων πραγματοποιήθηκε ώστε να γίνουν πιο λειτουργικές και για να μπορέσει ο Δήμος να ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση και την καταγραφή των χώρων. Η ίδια ξεκαθάρισε πως η ενέργεια αυτή δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με τον νέο κανονισμό, ο οποίος θα ισχύσει από το 2026 και μετά.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επεσήμανε ότι η εκχώρηση, καθώς και η αφαίρεση αρμοδιοτήτων είναι δικαίωμα καθαρά του δημάρχου. «Ο δήμαρχος κρίνει τους συνεργάτες του συνολικά για την παρουσία τους και όχι από ένα μεμονωμένο γεγονός -που ανέλαβε την ευθύνη η Πιπίνα Κουμάντου. Εγώ, λοιπόν, κρίνω την πορεία της μέχρι σήμερα θετική, γι’ αυτό προφανώς και δεν τέθηκε θέμα παραίτησης ή απομάκρυνσής της» κατέληξε.

ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2026

Υπενθυμίζεται πως ο νέος κανονισμός εναρμονίζεται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και θέτει σαφείς κανόνες για τη διοίκηση, τη χωροταξία και τη διαχείριση των υπηρεσιών, με την εισαγωγή του συστήματος να σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια ψηφιακή εποχή για τις διαδικασίες ταφής - εκταφής και συνολικής παρακολούθησης των κοιμητηρίων. Η νέα ρύθμιση φιλοδοξεί να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των χώρων αυτών, με σύγχρονες διαδικασίες, ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων και σαφείς κανόνες. Ειδικότερα, εισάγεται πλέον ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης αιτήσεων κηδειών, ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια και σειρά προτεραιότητας, ρυθμίζονται λεπτομερώς ζητήματα που αφορούν τους χρόνους ταφής, τις παρατάσεις και τις υποχρεώσεις ανακομιδής οστών, ενώ καθορίζονται και σαφείς κανόνες για την ευθύνη και τις κυρώσεις των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στα κοιμητήρια.

Η πλήρης υλοποίηση του δε, σε όλα τα νεκροταφεία του Δήμου το 2026, αποτελεί ένα στοίχημα για τη δημοτική αρχή, καθώς σε τόσο ευαίσθητα θέματα η θεωρία πολλές φορές απέχει σημαντικά από την πράξη.