eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 03 Ιανουαρίου 2026 12:08

Βενεζουέλα: Αμερικανοί κομάντος της Δύναμης Δέλτα αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο Μαδούρο (βίντεο)

Γράφτηκε από την

Βενεζουέλα: Αμερικανοί κομάντος της Δύναμης Δέλτα αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο Μαδούρο (βίντεο)

Premium Strom

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αιχμαλωτίστηκε σήμερα από κομάντος της Δύναμης Δέλτα (Delta Force), μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, όπως δήλωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Κομάντος αυτής της επίλεκτης μονάδας είχαν επίσης διεξαγάγει το 2019 την επιχείρηση στη Συρία, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πρώην ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις