Αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν: Πάνω από 540 νεκροί διαδηλωτές (βίντεο)

Μορφή χιονοστιβάδας – που έχει εξαπλωθεί σε όλο το Ιράν – παίρνουν οι αιματηρές διαδηλώσεις που διαρκούν για περισσότερο από 15 ημέρες.

Χιλιάδες φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές κατέκλυσαν σήμερα τους δρόμους της Τεχεράνης, ανταποκρινόμενοι σε εκκλήσεις αξιωματούχων να δείξουν υποστήριξη και να πενθήσουν τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έδειξε εικόνες διαδηλωτών που συνέρρεαν στην Τεχεράνη προς την πλατεία Ενγκελάμπ στην πρωτεύουσα. Μετέδωσε συνθήματα από το πλήθος που φώναζε «θάνατος στην Αμερική» και «θάνατος στους εχθρούς του Θεού», κρατώντας σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παρόμοιες συγκεντρώσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη και σε άλλες πόλεις, έπειτα από κάλεσμα του προέδρου της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Προσευχές αναπέμφθηκαν για τα θύματα αυτού που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει «ταραχές». Το Ιράν διεξάγει έναν πόλεμο εναντίον των «τρομοκρατών», δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάρ, ενώπιον του πλήθους.

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν έναν «τρομοκρατικό πόλεμο» στη χώρα, προσθέτοντας ότι «οι εχθροί έχουν υπολογίσει λάθος τις κινήσεις τους».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν «πολύ ισχυρές επιλογές» για πιθανή παρέμβαση στο Ιράν, εν μέσω της αιματηρής καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα».

Υπενθυμίζεται πως το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα (HRANA) αναφέρει ότι έχει επαληθεύσει τους θανάτους σχεδόν 500 διαδηλωτών και 48 μελών των δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν, την ώρα που η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης μεταδίδει εικόνες από σακούλες με πτώματα στο έδαφος, μιλώντας για θύματα από «ένοπλους τρομοκράτες».

Περισσότερες από 10.000 συλλήψεις

Τουλάχιστον 10.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων κατά τις οποίες εκτυλίσσονται οι ταραχές, σύμφωνα με το HRANA.

Οι ιρανικές αρχές κήρυξαν την Κυριακή τριήμερο εθνικό πένθος «προς τιμήν των μαρτύρων που σκοτώθηκαν στην αντίσταση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αποσταθεροποίηση και ότι οι εχθροί του Ιράν έχουν φέρει «τρομοκράτες που βάζουν φωτιά σε τζαμιά, επιτίθενται σε τράπεζες και δημόσια περιουσία».

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε την Ουάσινγκτον για «λανθασμένους υπολογισμούς». «Ας είμαστε σαφείς: σε περίπτωση επίθεσης στο Ιράν, τα κατεχόμενα εδάφη (Ισραήλ) καθώς και όλες οι αμερικανικές βάσεις και πλοία θα είναι ο νόμιμος στόχος μας», δήλωσε ο Καλιμπάφ, πρώην διοικητής των επίλεκτων Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους την Τρίτη

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε την Κυριακή ότι Ιρανοί αξιωματούχοι τον κάλεσαν «για διαπραγματεύσεις» αλλά προειδοποίησε ότι «μπορεί να προηγηθεί δράση πριν από την όποια διαπραγμάτευση».

Ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους την Τρίτη για να συζητήσουν επιλογές για το Ιράν, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερεότι οι επιλογές περιλαμβάνουν στρατιωτικά πλήγματα, χρήση μυστικών κυβερνοόπλων, επέκταση των κυρώσεων και παροχή διαδικτυακής βοήθειας σε αντικυβερνητικές πηγές.

Γεμάτα τα νοσοκομεία

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ιράν, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, είπε χθες ότι τα νοσοκομεία έχουν «γεμίσει» από διαδηλωτές που έχουν τραυματιστεί και ότι τα αποθέματα αίματος εξαντλούνται.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε εικόνες από κτίρια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, μεταξύ αυτών ένα τέμενος, όπως εικόνες από κηδείες μελών των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν, πρόσωπο της ιρανικής αντιπολίτευσης που ζει εξόριστος στις ΗΠΑ, ο Ρεζά Παχλαβί, προέτρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας να «σταθούν στο πλευρό του λαού».

Πηγή: ertnews.gr