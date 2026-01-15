Συνάντηση Προέδρων ΗΠΑ και Κολομβίας στον Λευκό Οίκο στις 3 Φεβρουαρίου

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο δήλωσε χθες Τετάρτη πως συμφωνήθηκε να συναντηθεί με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την 3η Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ, εξέλιξη που επιβεβαιώνει την εκτόνωση της έντασης στη σχέση των δυο χωρών.