eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026 11:11

Συνάντηση Προέδρων ΗΠΑ και Κολομβίας στον Λευκό Οίκο στις 3 Φεβρουαρίου

Γράφτηκε από την

Συνάντηση Προέδρων ΗΠΑ και Κολομβίας στον Λευκό Οίκο στις 3 Φεβρουαρίου

Premium Strom

 

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο δήλωσε χθες Τετάρτη πως συμφωνήθηκε να συναντηθεί με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την 3η Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ, εξέλιξη που επιβεβαιώνει την εκτόνωση της έντασης στη σχέση των δυο χωρών.

«Θα γίνει την 3η Φεβρουαρίου. Θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης», είπε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου που αναμεταδιδόταν τηλεοπτικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις