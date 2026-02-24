Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα για κλήση του εφέτη ανακριτή (βίντεο)

Απορρίφθηκε το αίτημα της υποστήριξης της κατηγορίας για την κλήση ως μάρτυρα του εφέτη ανακριτή της βασικής δικογραφίας κ. Σωτήρη Μπακαϊμη από την πρόεδρο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση της διαχείρισης του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος των Τεμπών.

Μάλιστα απορρίφθηκε και το αίτημα για την κλήση της γραμματέας του εφέτη ανακριτή ενώ απορριπτική ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας και για τα δύο αιτήματα.

Η εν λόγω απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση συγγενών θυμάτων μέσα στο ακροατήριο, που ζήτησαν από την πρόεδρο να ανακαλέσει την απόφαση της.

Νωρίτερα ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο δικηγόρος και πατέρας θύματος κ. Αντώνης Ψαρόπουλος. Μεταξύ άλλων ο κ. Ψαρόπουλος ρωτήθηκε από συνήγορο υπεράσπισης για την δήλωση του κ. Νίκου Πλακιά, πατέρα των διδύμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, ότι δικηγόροι είχαν πει στους συγγενείς να μην δώσουν στον ανακριτή το βίντεο από κάμερα καταστήματος στην Λεπτοκαρυά που δείχνει την εμπορική αμαξοστοιχία το επίδικο βράδυ.

«Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν βολεύει να δώσουμε το βίντεο» απάντησε ο κ. Ψαρόπουλος.

Η δίκη συνεχίζεται με κατάθεση αιτημάτων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και αναμένεται η κατάθεση του πρώτου δικαστικού πραγματογνώμονα της βασικής δικογραφίας.

Υπενθυμίζεται πως η δίκη αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας και συγκεκριμένα η μη προσκόμιση των βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και η επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ανάκτηση του υλικού όταν αυτό παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ένας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

