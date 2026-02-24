Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα ΝΔ με 31,6% στην εκτίμηση ψήφου, στο 13,8 το ΠΑΣΟΚ (βίντεο)

Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα διατηρεί σταθερό προβάδισμα, ενώ δεύτερο ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας.
Πιο συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,4%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Πλεύση Ελευθερίας 7%, η Ελληνική Λύση 6,4%, το ΚΚΕ 6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,6%, η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜέΡΑ25 3,3%, οι Δημοκράτες 2,5%, η ΝΙΚΗ 1,2% και η Νέα Αριστερά 1%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,7%, ενώ ένα 10,4% δηλώνει άλλο κόμμα.
Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται στο 31,6%, με το ΠΑΣΟΚ στο 13,8%.
Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%, η Ελληνική Λύση με 7,4%, το ΚΚΕ με 7,0%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 4,1%, το ΜέΡΑ25 με 3,9%, οι Δημοκράτες συγκεντρώνουν 2,9%, η ΝΙΚΗ 1,3% και η Νέα Αριστερά 1,1%.
Πηγή: ertnews.gr