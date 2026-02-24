Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα ΝΔ με 31,6% στην εκτίμηση ψήφου, στο 13,8 το ΠΑΣΟΚ (βίντεο)

Πρώτη πολιτική δύναμη αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας Politic.gr.

Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα διατηρεί σταθερό προβάδισμα, ενώ δεύτερο ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,4%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Πλεύση Ελευθερίας 7%, η Ελληνική Λύση 6,4%, το ΚΚΕ 6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,6%, η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜέΡΑ25 3,3%, οι Δημοκράτες 2,5%, η ΝΙΚΗ 1,2% και η Νέα Αριστερά 1%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,7%, ενώ ένα 10,4% δηλώνει άλλο κόμμα.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται στο 31,6%, με το ΠΑΣΟΚ στο 13,8%.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%, η Ελληνική Λύση με 7,4%, το ΚΚΕ με 7,0%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 4,1%, το ΜέΡΑ25 με 3,9%, οι Δημοκράτες συγκεντρώνουν 2,9%, η ΝΙΚΗ 1,3% και η Νέα Αριστερά 1,1%.

Πηγή: ertnews.gr