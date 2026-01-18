Ίδρυμα Νόμπελ: Τα βραβεία δεν μεταβιβάζονται

Σε νέα τοποθέτησή του το πρωί της Κυριακής το Ιδρυμα Νόμπελ θέλησε να ξεκαθαρίσει ακόμη μία φορά ότι τα βραβεία του δεν μεταβιβάζονται, ούτε καν συμβολικά.

Αναγνωρίζει όμως το δικαίωμα οποιουδήποτε βραβευθέντα να κάνει ότι ο ίδιος επιθυμεί με το βραβείο του.

Ολα αυτά έρχονται στον απόηχο της παράδοσης του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης από την Μαρία Μασάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, στον Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ άλλων το Ιδρυμα Νόμπελ αναφέρει τα εξής: “Μία από τις βασικές αποστολές του Ιδρύματος Νόμπελ είναι η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των Βραβείων Νόμπελ και της διοίκησης. Το Ίδρυμα τηρεί τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ και τους όρους της. Αναφέρει ότι τα βραβεία θα απονέμονται σε όσους «έχουν προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότητα» και καθορίζει ποιος έχει το δικαίωμα να απονείμει κάθε αντίστοιχο βραβείο. Ένα βραβείο δεν μπορεί επομένως, ούτε συμβολικά, να μεταβιβαστεί.

Η Επιτροπή δεν σχολιάζει μεταγενέστερες δηλώσεις, αποφάσεις ή ενέργειες των βραβευθέντων. Οποιεσδήποτε συνεχιζόμενες αξιολογήσεις ή επιλογές που κάνουν οι βραβευθέντες πρέπει να θεωρούνται ως δική τους ευθύνη.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο καταστατικό του Ιδρύματος Νόμπελ σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ένας βραβευμένος με το μετάλλιο, το δίπλωμα ή το χρηματικό έπαθλο. Αυτό σημαίνει ότι ένας βραβευμένος είναι ελεύθερος να κρατήσει, να δώσει, να πουλήσει ή να δωρίσει αυτά τα αντικείμενα”.

Πηγή: news247.gr