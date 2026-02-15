Eurovision: Απόψε στις 21:00 στην ΕΡΤ1 ο μεγάλος τελικός (βίντεο)

Με τον μεγάλο τελικό του «Sing for Greece» ολοκληρώνεται απόψε η αναζήτηση για το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision, με τη χώρα μας να φιγουράρει ήδη στην 3η θέση των στοιχημάτων για τη νίκη.

Όπως υπογράμμισε ο Παύλος Κλάγκος στο ΕΡΤnews, το γεγονός αυτό είναι εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν έχει επιλεγεί ακόμα το τραγούδι. Η υψηλή θέση αποδίδεται στο εξαιρετικό επίπεδο των 28 αρχικών συμμετοχών, καθώς και στο φαντασμαγορικό show που διοργάνωσε η ΕΡΤ, το οποίο έχει κεντρίσει το διεθνές ενδιαφέρον μετά από πολλά χρόνια.

Η διαδικασία και το «κλειδί» της ψηφοφορίας

Ο αποψινός τελικός, που ξεκινά στις 21:00 (ΕΡΤ1), θα φιλοξενήσει τα 14 τραγούδια που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς της Τετάρτης και της Παρασκευής. Η διαδικασία ανάδειξης του νικητή διαφοροποιείται σημαντικά από τους ημιτελικούς, καθώς εισάγεται το σύστημα των επιτροπών:

Το 50% του αποτελέσματος θα κριθεί από την τηλεψηφοφορία του κοινού.

Το 25% θα καθοριστεί από την Ελληνική Επιτροπή.

Το 25% θα προέλθει από τη Διεθνή Επιτροπή.

Ο φετινός διαγωνισμός έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώνονται 70 χρόνια από την έναρξη του θεσμού.

Η βραδιά, την οποία το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει από την ΕΡΤ1 και το ERTFLIX, θα περιλαμβάνει και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με καλεσμένο τον Χρήστο Μάστορα. Η ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 23:00, μετά την παρουσίαση όλων των συμμετοχών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από ποπ και ροκ μέχρι indie και μελωδικές μπαλάντες.

Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων

1. «YOU & I», STYLIANOS

2. «Mad About it», D3lta

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Χάνομαι», Marseaux

6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

11. «ASTEIO», ZAF

12. «Ferto», Akylas

13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Πώς ψηφίζει το κοινό

Η ψηφοφορία ξεκινάει με την έναρξη του διαγωνισμού και ολοκληρώνεται δεκαπέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας εμφάνισης.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

