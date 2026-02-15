eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κατάκολο: Εργασίες στερέωσης του βράχου που είχε αποκολληθεί (βίντεο)

Ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής μια εξαιρετικά δύσκολη και εξειδικευμένη επιχείρηση στερέωσης του βράχου στο βουνό του Κατακόλου.

Στο σημείο επιχειρεί ειδική ομάδα εναεριτών-αλπινιστών, οι οποίοι σε στενή συνεργασία με τοπικούς τεχνίτες και τον Δήμο Πύργου, εργάζονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου κατολισθήσεων που απειλεί την περιοχή.

Η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί σε δύο στάδια προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του πρανούς:

Πρώτη φάση: Άμεση στερέωση του βράχου από τους εναερίτες για την αποτροπή απρόβλεπτης πτώσης.
Δεύτερη φάση: Θα αποφασιστεί η οριστική απομάκρυνση του επικίνδυνου τμήματος, είτε μέσω ελεγχόμενης ανατίναξης είτε με τη μέθοδο του κατακερματισμού, ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης από τους ειδικούς.

Πηγή: ertnews.gr

