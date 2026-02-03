Εκκληση ΠΟΥ για 1 δισ. δολάρια προκειμένου να αντιμετωπίσει υγειονομικές κρίσεις το 2026

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απηύθυνε σήμερα έκκληση για εισφορές ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για την υποστήριξη των απαραίτητων υπηρεσιών υγείας στις χώρες που αντιμετωπίζουν τις πιο σοβαρές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης το 2026.

«Τα χρήματα αυτά θα υποστηρίξουν την υγειονομική απόκριση σε 36 ζώνες όπου επικρατούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κυρίως στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή, στο Σουδάν, στην Ουκρανία, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην Αϊτή και στη Μιανμάρ», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ο Τσίκβε Ιχεκβεάτσου, εκτελεστικός διευθυντής του Προγράμματος διαχείρισης έκτακτων υγειονομικών καταστάσεων του ΠΟΥ.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι απέναντι στο εύρος των αναγκών και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε.

Πέρυσι, ο ΠΟΥ είχε ζητήσει 1,5 δισεκ. δολάρια, αλλά εντέλει έλαβε μόνο 900 εκατομμύρια δολάρια. «Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους φέτος, αναθεωρήσαμε ελαφρά προς τα κάτω το αίτημά μας προκειμένου να εκμεταλλευθούμε καλύτερα τα μέσα που είναι πραγματικά διαθέσιμα, δεδομένης της παγκόσμιας κατάστασης και των περιορισμών τους οποίους αντιμετωπίζουν πολλές χώρες», εξήγησε ο Ιχεκβεάτσου.

Πέρυσι, ο ΠΟΥ ανταποκρίθηκε σε 50 υγειονομικές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε 82 χώρες, με αποτέλεσμα να μπορέσει να παράσχει βασικές υπηρεσίες και να βοηθήσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια ανθρώπους.

«Υποστηρίξαμε περισσότερες από 8.000 δομές υγείας και αναπτύξαμε περισσότερες από 1.400 κινητές κλινικές που παρείχαν φροντίδα», είπε ο Ιχεκβεάτσου.

Και «συντονίσαμε την εργασία 1.500 εταίρων σε ανθρωπιστικά πλαίσια και την ανάπτυξη περισσότερων από 100 διεθνών ιατρικών ομάδων έκτακτης ανάγκης που πραγματοποίησαν 1.8 εκατ. ιατρικές επισκέψεις σε περισσότερες από 20 χώρες», είπε.

Εξάλλου, «για κάθε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην οποία αποκριθήκαμε, πολλές άλλες αποφεύχθηκαν: πέρυσι ο ΠΟΥ εντόπισε και φρόντισε περισσότερες από 450 απειλές δημόσιας υγείας χάρη στην επιτήρηση ασθενειών σε πραγματικό χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, που διεξάγουμε προκειμένου να διατηρήσουμε τον κόσμο σε ασφάλεια».

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, περίπου 250 εκατομμύρια άνθρωποι διαβιούν σε καταστάσεις ανθρωπιστικών κρίσεων που τους στερούν κυρίως την πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα.

Ο Ιχεκβεάτσου υπογράμμισε πως το 2025 ήταν μια «εξαιρετικά δύσκολη» χρονιά: «οι διακοπές στην παγκόσμια χρηματοδότηση ανάγκασαν 6.700 δομές υγείας σε 22 εστίες ανθρωπιστικής κρίσης να κλείσουν ή να περιορίσουν τις υπηρεσίες τους, στερώντας από 53 εκατομμύρια ανθρώπους την πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα».

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους παραδέχθηκε χθες, Δευτέρα, πως η χρονιά που πέρασε ήταν «αναμφισβήτητα μία από τις πιο δύσκολες στην ιστορία του οργανισμού» ως αποτέλεσμα της αναγγελθείσας αποχώρησης των ΗΠΑ και των δραστικών περικοπών στην αμερικανική εξωτερική βοήθεια.

Πολλές άλλες χώρες μείωσαν επίσης τη διεθνή βοήθεια.

Το εκτελεστικό συμβούλιο του ΠΟΥ αναμένεται να εξετάσει αυτή την εβδομάδα την κοινοποίηση αποχώρησης των ΗΠΑ η οποία σύμφωνα με τον ΠΟΥ «εγείρει ερωτήματα». Οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν καλύψει τις υποχρεώσεις τους προς τον οργανισμό αν θέλουν να φύγουν, όμως οφείλουν περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια (220 εκατομμύρια ευρώ).

