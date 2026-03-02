Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε με πυραύλους τους Αμερικανούς στην Κύπρο (βίντεο)

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη, της χώρας Αλί Χαμενεΐ.

Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Στο δεύτερο 24ωρο της σύρραξης, οι ΗΠΑ μέτρησαν τις πρώτες στρατιωτικές τους απώλειες. Νεκρούς μετρά και το Ισραήλ που εξαπέλυσε μία τρομακτική επίθεση στην «καρδιά της Τεχεράνης», ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ.

Νέος συναγερμός σήμανε στην Κύπρο το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς αναχαιτίστηκαν droneς που κινούνταν προς τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι. Στο νησί αποστέλλονται άμεσα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, δύο ελληνικές φρεγάτες και F-16.

Πηγή: in.gr