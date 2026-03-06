Ιρανικές επιθέσεις σε Τελ Αβίβ, Ντουμπάι, Μπαχρέιν, Σ. Αραβία, Κατάρ - Το Ισραήλ πλήττει την Τεχεράνη

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ.

«Η επιχείρηση συμπεριλαμβάνει συνδυαστική επίθεση με πυραύλους και drones, καθώς και την εκτόξευση ομοβροντίας πυραύλων Χαϊμπάρ εναντίον στόχων στην καρδιά του Τελ Αβίβ», αναφέρει ανακοινωθέν των Φρουρών της Επανάστασης που μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Εκρήξεις πυραύλων του Ιράν στο Τελ Αβίβ, οι αρχές του Ισραήλ λένε ότι δεν υπάρχουν θύματα

Ιρανικοί πύραυλοι οι οποίοι εκτοξεύτηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης εναντίον του Τελ Αβίβ προκάλεσαν σειρά εκρήξεων, πάντως όχι θύματα, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, αφού ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού ώστε ο πληθυσμός να πάει στα καταφύγια, ενώ στο κεντρικό τμήμα της χώρας οι αρχές έκαναν επίσης λόγο μόνο για υλικές ζημιές.

Σε ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιδρομή με drones και πυραύλους εναντίον «στόχων στην καρδιά του Τελ Αβίβ».

Αρκετές σειρές εκρήξεων ακούστηκαν σε δυο φάσεις μετά τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) στο Τελ Αβίβ, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης ως την Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με άλλη ομάδα του AFP.

Λάμψεις των κινητήρων πυραύλων φώτισαν τον ουρανό πάνω από τη Νετάνια, βόρεια του Τελ Αβίβ, στις ακτές στη Μεσόγειο.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανακοίνωσαν ότι έσπευσαν σε διάφορες τοποθεσίες που χτυπήθηκαν από ιρανικά πυρά, χωρίς να κάνουν λόγο για θύματα.

Αναφέρθηκαν επίσης ζημιές στο κεντρικό τμήμα της χώρας, χωρίς ούτε εκεί να γίνει λόγος για θύματα ούτε από τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ούτε από την αστυνομία.

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που εικονίζει πολυκατοικία στο κεντρικό Ισραήλ, όπου χτυπήθηκε αυλή, χωρίς πάντως να απειληθεί το ίδιο το κτίριο.

Επιδρομή drones του Ιράν εναντίον βάσης των ΗΠΑ στο Κατάρ απετράπη

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αποκρούστηκε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο έδαφος του εμιράτου --της μεγαλύτερης του είδους στη Μέση Ανατολή--, καθώς οι ιρανικές ενέργειες αντιποίνων συνεχίζονται.

Το Μπαχρέιν λέει ότι δυο πολυκατοικίες και ξενοδοχείο χτυπήθηκαν σε επιδρομή του Ιράν, δεν υπάρχουν νεκροί

Αεροπορική επιδρομή του Ιράν έπληξε ξενοδοχείο και δυο πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Εσωτερικών του βασιλείου.

«Η ιρανική επίθεση στοχοποίησε ξενοδοχείο και δυο πολυκατοικίες στην Μανάμα. Δεν υπήρξε απώλεια ζωής», ανέφερε η πηγή μέσω X, αυτή διορθώνοντας προηγούμενη ενημέρωση και διευκρινίζοντας ότι κατασβέστηκε πυρκαγιά στο ένα από τα ακίνητα.

Νωρίτερα, είχε αναφέρει ότι χτυπήθηκαν δυο ξενοδοχεία και πολυκατοικία στην πόλη με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, πάντως όχι θύματα.

Λίγο νωρίτερα, οι αρχές του βασιλείου του Κόλπου είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν σε αεροπορική βάση.

Χθες Πέμπτη οι αρχές της νησιωτικής χώρας είχαν αναφέρει ότι ιρανικό πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο μεγαλύτερο κρατικό διυλιστήριο πετρελαίου και κατόπιν ότι τέθηκε υπό έλεγχο.

Η Σαουδική Αραβία λέει πως αναχαίτισε τρεις πυραύλους κατευθυνόμενους σε αεροπορική βάση

Οι ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισαν τρεις πυραύλους οι οποίοι κατευθύνονταν στην αεροπορική βάση του πρίγκιπα Σουλτάν, όπου σταθμεύουν αμερικανοί στρατιωτικοί, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η κυβέρνηση.

«Τρεις πύραυλοι οι οποίοι κατευθύνονταν στην αεροπορική βάση του πρίγκιπα Σουλτάν αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του βασιλείου.

Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως πλήττει «υποδομές του καθεστώτος» του Ιράν στην Τεχεράνη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν, λίγο πριν από τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), ότι άρχισαν να διεξάγουν νέες αεροπορικές επιδρομές ευρείας κλίμακας, στοχοποιώντας «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ενώ η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο από την πλευρά της για σειρά εκρήξεων στην πρωτεύουσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το ιρανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο IRIB ανέφερε πριν από λίγο ότι εκρήξεις ακούστηκαν «στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης».

Ιράν: Άμαχοι νεκροί σε επίθεση στη Σιράζ (IRNA)

Άμαχοι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη το βράδυ σε πυραυλικά πλήγματα στην πόλη Σιράζ, στο νότιο Ιράν, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Το βράδυ της Πέμπτης, πάρκο στη συνοικία Ζιμπασάχρ στη Σιράζ έγινε στόχος επίθεσης με πυραύλους που διαπράχθηκε από το εγκληματικό αμερικανοσιωνιστικό καθεστώς», ανέφερε το IRNA μέσω Telegram.

«Σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, πολλοί πολίτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν», πρόσθεσε το πρακτορείο, σε μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχει γίνει λόγος για θύματα στην επαρχία, διευκρινίζοντας ότι «συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης (θυμάτων) από τα συντρίμμια».

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοινώνει ότι εκτόξευσε ρουκέτες κι άνοιξε πυρ με πυροβολικό εναντίον του Ισραήλ

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού και ρουκέτες στοχοποιώντας θέσεις του στρατού του Ισραήλ κοντά στα σύνορα των δυο χωρών.

«Σε ανταπόδοση για την ισραηλινή εγκληματική επίθεση που έπληξε δεκάδες πόλεις και χωριά στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της νότιας συνοικίας της Βηρυτού, οι μαχητές της ισλαμικής αντίστασης εξαπέλυσαν επίθεση (...) με ομοβροντίες ρουκετών και πυρά πυροβολικού», ανέφερε η Χεζμπολάχ σε ανακοινωθέν της.

Την ώρα που εξαπολύθηκε η επίθεση, περί τις 02:10 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε κοινότητες του βόρειου τμήματος του Ισραήλ που απειλούνταν. Οι ισραηλινές αρχές πάντως δεν έχουν κάνει λόγο ούτε για θύματα, ούτε για υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο.

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για βομβαρδισμούς του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα ως αυτό το στάδιο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τις κοινότητες Σρίφα, Αΐτα Αλσάαμπ, Τουλίν, Αλσαουάνα και Ματζντάλ Σελμ.

Βομβαρδίστηκε επίσης νωρίς σήμερα το χωριό Ντουρς, στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ (ανατολικά), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ