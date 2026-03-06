Καιρός: Λίγες τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης (Βίντεο)

Άστατος αλλά... ήπιος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega Γιάννη Καλλιάνο περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές, ασθενείς έως και μέτριες το πολύ εντάσεως, κατά βάση εξασθενημένες.

Σε ό,τι αφορά στη Θράκη, δύσκολο για περιοχές της υπόλοιπης Ανατολικής Μακεδονίας για να βρέξει, και σε τμήματα των δυτικών περιοχών της Κρήτης, θα είναι τοπικά τα φαινόμενα, μικρής χρονικής διάρκειας και έντασης, έως και μέτριας έντασης.

Μικρή πιθανότητα παρουσιάζει η Αττική για κάποιες ασθενείς κατά βάση τοπικές βροχές, με κάποιες νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες, αλλά και διαστήματα βέβαια με ανοίγματα στον ουρανό. Μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια και καλύτερες καιρικές συνθήκες.