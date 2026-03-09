Στον «πάγο» το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα στη σκιά του πολέμου με το Ιράν

Οι συνομιλίες για την προώθηση του σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα βρίσκονται στον «πάγο» από την περασμένη εβδομάδα, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν από κοινού στο Ιράν, πυροδοτώντας έναν ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η παύση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters απειλεί να καθυστερήσει την εφαρμογή της εμβληματικής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, την οποία έχει θέσει ως σημαντικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής του. Αυτό συμβαίνει λιγότερο από ένα μήνα μετά την εξασφάλιση υποσχέσεων για δισεκατομμύρια δολάρια για τη Γάζα από τα αραβικά κράτη του Κόλπου – χώρες που τώρα αντιμετωπίζουν ιρανικές επιθέσεις, καθώς ο πόλεμος διευρύνεται.

Το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα εξαρτάται εν μέρει από το αν οι μαχητές της Χαμάς θα καταθέσουν τα όπλα τους σε αντάλλαγμα για αμνηστία, ένα βήμα που αποσκοπεί στο να ανοίξει ο δρόμος για την ανοικοδόμηση και την περαιτέρω αποχώρηση του ισραηλινού στρατού. Οι μεσολαβητές του Λευκού Οίκου έχουν πραγματοποιήσει παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς σχετικά με το ζήτημα του αφοπλισμού.

Οι διαπραγματεύσεις για αυτό και άλλα θέματα διακόπηκαν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα. Δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως διακοπή των συνομιλιών για τον αφοπλισμό.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε παύση στις συνομιλίες, λέγοντας: «Οι συζητήσεις για τον αφοπλισμό συνεχίζονται και είναι θετικές. Όλοι οι μεσολαβητές συμφωνούν ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα για να καταστεί δυνατή η ανοικοδόμηση για τον λαό της Γάζας».

Ωστόσο, ο Ζάχα Χασάν, του Carnegie Endowment for International Peace, ένα think tank με έδρα την Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, οι οποίες δεσμεύτηκαν να χρηματοδοτήσουν την αποστολή του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ, ενδέχεται τώρα να αμφισβητούν αν «αυτά τα χρήματα έχουν πραγματικά δαπανηθεί σωστά, τώρα που αποφεύγουν τις ρουκέτες».

Η Χαμάς επιβεβαιώνει την παύση των συνομιλιών για το σχέδιο του Τραμπ

Μία από τις πηγές, που έχει άμεση γνώση του έργου της αποστολής του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ, περιέγραψε την παύση ως μια σύντομη, μικρή καθυστέρηση που προκλήθηκε από διαταραχές στις πτήσεις, οι οποίες εμπόδισαν τους μεσολαβητές και τους εκπροσώπους να ταξιδέψουν στην περιοχή. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνταν συχνά στο Κάιρο.

Μακροπρόθεσμα, το Συμβούλιο Ειρήνης πιστεύει ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να επιταχύνει την επίλυση του ζητήματος του αφοπλισμού, εξαλείφοντας την επιρροή του Ιράν, το οποίο υποστηρίζει οικονομικά τη Χαμάς εδώ και πολύ καιρό, ανέφερε η πηγή.

Μια άλλη πηγή, ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος που είναι κοντά στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες, ανέφερε ότι η Χαμάς αναμενόταν να πραγματοποιήσει συνομιλίες με διαμεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος, αλλά η συνάντηση ακυρώθηκε και δεν έχει οριστεί νέα ημερομηνία.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες για το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα έχουν «παγώσει» προς το παρόν, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι «η κατάσταση στην περιοχή έχει επηρεάσει ορισμένα ταξίδια, αλλά οι συζητήσεις και η πρόοδος συνεχίζονται».

Ο ισραηλινός στρατός έχει μειώσει τις επιθέσεις στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, αλλά, επικαλούμενος απειλές της Χαμάς, δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις, καθώς ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποιούν βομβαρδισμούς στο Ιράν και το Λίβανο. Τουλάχιστον 16 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Υγείας.

«Μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν, (το Ισραήλ) θα επιστρέψει εναντίον μας με την ίδια συχνότητα, με την ίδια βία», δήλωσε ο Ταλάλ Χαμούδα, 46 ετών, ο οποίος ζει στη Τζαμπάλια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, με τη σύζυγό του και τα πέντε παιδιά του.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, συνέχισε να επιβεβαιώνει την κυριαρχία της στις περιοχές που ελέγχει στη Γάζα από την αρχή του πολέμου. Πηγές κοντά στην οργάνωση αναφέρουν ότι μαχητές της Χαμάς έστησαν ενέδρα τις τελευταίες ημέρες σε μέλη της υποστηριζόμενης από το Ισραήλ πολιτοφυλακής στο βόρειο και νότιο τμήμα της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο άτομα.

Ανησυχία για πιθανή επίθεση σε βάση των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα ξεκίνησε με μια εκεχειρία τον Οκτώβριο, η οποία άφησε το Ισραήλ να ελέγχει περισσότερο από το μισό έδαφος, με τη Χαμάς να ελέγχει το υπόλοιπο. Η πρωτοβουλία φάνηκε να κερδίζει δυναμική τον μήνα που προηγήθηκε του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της επαναλειτουργίας του συνοριακού σταθμού της Γάζας με την Αίγυπτο και νέων δεσμεύσεων για την ανοικοδόμηση.

Μεγάλο μέρος του πολυεθνικού συντονισμού της Ουάσιγκτον σχετικά με την πολιτική για τη Γάζα πραγματοποιήθηκε από μια στρατιωτική βάση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο νότιο Ισραήλ. Οι ξένοι διπλωμάτες που ήταν τοποθετημένοι εκεί δήλωσαν ότι η δυναμική πίσω από το σχέδιο φάνηκε να σταματά καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακωνόταν.

Τρεις διπλωμάτες δήλωσαν ότι το Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού περιορίστηκε σε ελάχιστες δραστηριότητες όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και ότι υπήρχαν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να γίνει στόχος ιρανικών πυραύλων. Οι διπλωμάτες ανέφεραν ότι οι ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ φαίνεται να επικεντρώνονται τώρα στον πόλεμο με το Ιράν, αφήνοντας τη Γάζα με περιορισμένη προσοχή από τα ανώτατα κλιμάκια. Ωστόσο, οι συζητήσεις σε επίπεδο εργασίας μεταξύ των χωρών συνεχίζονται με την ελπίδα ότι το σχέδιο θα προχωρήσει μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Ο Νάταν Σακς, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής με έδρα την Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι «μόνο η συνεχής προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ μπορεί να κρατήσει το σχέδιο σε τροχιά – και ο πόλεμος με το Ιράν έχει τη δυνατότητα να υπονομεύσει ακριβώς αυτό». «Χωρίς αυτό, οι αποκλίνουσες επιδιώξεις των δύο αντιμαχόμενων πλευρών θα μπορούσαν εύκολα να οδηγήσουν σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα και, ενδεχομένως, σε επανάληψη των εχθροπραξιών».

