Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος επίτιμος διδάκτορας Τουριστικών Σπουδών (βίντεο-φωτογραφίες)

Σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναγορεύτηκε χθες το απόγευμα σε ειδική τελετή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος της ENSOFI Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος.

Στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο σε θερμό κλίμα η λαμπρή τελετή αναγόρευσης ξεκίνησε με την προβλεπόμενη προσφώνηση από πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιχαήλ Σφακιανάκη, ο οποίος αφού παρουσίασε ακροθιγώς τη δραστηριότητα του Πα.Πει., που φέτος συμπληρώνει 88 χρόνια λειτουργίας, στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απόφαση του ιδρύματος να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο.

Εκανε λόγο για την “ύψιστη τιμή που το Πανεπιστήμιο επιφυλάσσει για ανθρώπους με μέγιστη προσφορά στη χώρα και στην κοινωνία” και συνέχισε λέγοντας για τον κ. Κωνσταντακόπουλο, ότι έδωσε τον καλό αγώνα, έθεσε υψηλούς στόχους και τους πέτυχε πάνω και πέρα από τις δυσκολίες”.

Στη συνέχεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στη συγκυρία, ότι πριν από 10 χρόνια ως πρόεδρος τότε του τμήματος Τουριστικών Σπουδών είχε επιμεληθεί την αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Θεόδωρου Βασιλάκη, στενού φίλου και συνεργάτη του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου και χθες αποδόθηκε η ίδια υψηλή τιμή στον γιό του, Αχιλλέα.

Κλείνοντας την προσφώνησή ο κ. Σφακιανάκης ανέφερε ότι η επιτυχία του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ηθική αξία του.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του τμήματος Τουριστικών Σπουδών Πέτρος Μαραβελάκης αναφέρθηκε στην επιχειρηματική πορεία και στην προσφορά του κ. Κωνσταντακόπουλου στον χώρο του τουρισμού και των επιχειρήσεων, παράγοντες στους οποίους ουσιαστικά βασίστηκε και η απόφαση του ιδρύματος για αναγόρευση του σε επίτιμο διδάκτορα.

Στην αντιφώνησή του ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ξεκίνησε ευχαριστώντας τους γονείς του για όλα όσα του έχουν προσφέρει, τη σύζυγό του Κωστάντζα που βρίσκεται στο πλευρό του, τα παιδιά του, τα αδέρφια του Χρήστο και Κωστή, καθώς και τους συνεργάτες σε Αθήνα και Μεσσηνία, που “κάθε μέρα βάζουν την ψυχή τους σε όσα κάνουμε μαζί”, αλλά και τους στενούς του φίλους.

Δήλωσε συγκινημένος που βρέθηκε ξανά στον Πειραιά, εκεί όπου ξεκίνησε πριν 33 χρόνια την επαγγελματική του πορεία, στη ναυτιλιακή εταιρεία “στον αριθμό 59 της Ακτής Μιαούλη, 750 μέτρα από εδώ”, ενώ μπαίνοντας στο κυρίως μέρος της ομιλίας τόνισε ότι ήθελε να απευθυνθεί κυρίως προς τους φοιτητές που ήταν παρόντες.

“Ο κλάδος που επιλέξατε να σπουδάσετε είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες και πιο αισιόδοξους κλάδους και το λέω αυτό ιδιαίτερα σήμερα που όλοι συζητάμε για το ΑΙ και την τεχνητή νοημοσύνη, για το πώς θα αλλάξει η εργασία και η οικονομία” υπογράμμισε σημειώνοντας την πεποίθησή του ότι αυτή οικονομία δεν κινδυνεύει άμεσα από το ΑΙ, γιατί η ανθρώπινη επαφή και η ενσυναίσθηση, η ζεστασιά και η φιλοξενία δύσκολα αντικαθίστανται από μηχανές”.

Τόνισε ότι “η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κάνει πιο παραγωγικούς, οι άνθρωποι θα έχουν περισσότερο χρόνιο και άρα θα αναζητούν περισσότερα ταξίδια, εμπειρίες και ανθρώπινη επαφή”

Ακολούθως επεσήμανε: “Για μένα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χώρας μας στον τουριστικό τομέα είναι οι άνθρωποι της.

Πιστεύω πάρα πολύ σε ένα Αμερικανικό ρητό που λέει: “Hire for attitude and train for skills”. Οι δεξιότητες διδάσκονται. Η σωστή νοοτροπία όμως, το φιλότιμο, η θετική ενέργεια και η διάθεση προσφοράς είναι πολύ δύσκολο να διδαχθούν. Η φιλοξενία είναι βαθιά μέσα στο DNA μας, και αυτό δεν αντιγράφεται εύκολα.

Και τελικά αυτό που μένει στον επισκέπτη είναι το πώς τον κάναμε να νιώσει”.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Ελβετίας. “Μια χώρα χωρίς θάλασσα, που καταφέρνει περίπου αντίστοιχα τουριστικά έσοδα με εμάς, αλλά με περίπου τους μισούς επισκέπτες. Εκεί οι εμπειρίες κατά τη διάρκεια όλων των εποχών και ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι οι προτεραιότητες, και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα να ακολουθήσουμε”.

Και συνέχισε: “Το Harvard έκανε μια μεγάλη μελέτη για τη μακροζωία, που διήρκεσε περίπου 80 χρόνια. Και το πιο σημαντικό συμπέρασμα ήταν ότι ο βασικότερος παράγοντας μακροζωίας δεν είναι ούτε η διατροφή ούτε η άσκηση, αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις και η κοινωνική συναναστροφή”.

Παράλληλα ο κ. Κωνσταντακόπουλος είπε:

“Δεν είμαστε μόνο δημιουργοί εμπειριών. Είμαστε και curators εμπειριών — επιμελητές αν είναι η σωστή μετάφραση. Για παράδειγμα, στον όμιλό μας συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 100 διαφορετικές εταιρείες για τις εμπειρίες που προσφέρουμε στους προορισμούς όπου δραστηριοποιούμαστε. Από εστιατόρια, μπαρ και εμπορικά καταστήματα μέχρι αθλητικές δραστηριότητες, υπηρεσίες ευεξίας, μουσικές συναυλίες, μέχρι και φιλοσοφικούς περιπάτους.

Ο σύγχρονος τουρισμός είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα εμπειριών, ψάξτε να βρείτε το παρακλάδι σας!”.

Ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος θέλησε να κλείσει την αντιφώνησή του με μερικές συμβουλές. “Κάποιες από αυτές μας τις έδινε ο πατέρας μας, και κάποιες έρχονται από τα βιώματα στη μέχρι σήμερα πορεία μου” είπε χαρακτηριστικά.

* “Τώρα που είστε νέοι, να δουλέψετε με όλη σας την καρδιά: Μου αρέσει ένα ρητό που λέει: «Αν θες κάτι να γίνει, δώσε το σε κάποιον πολυάσχολο». Ακούω βεβαίως το work-life balance, αλλά να είναι πραγματικό το balance. Η παραγωγικότητα είναι και θέμα συνήθειας. Αν κάτι το αφήσεις, σε αφήνει και αυτό…

* Να αποτύχετε νωρίς: Να πάρετε ρίσκα όσο είστε νέοι. Να δοκιμάσετε. Να πέσετε. Γιατί όταν αποτυγχάνεις νωρίς, έχεις χρόνο να μάθεις, να ξανασηκωθείς και να γίνεις καλύτερος.

* Ταξιδέψτε: Αυτός ο κλάδος σας δίνει την ευκαιρία να δουλέψετε σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας αλλά και του κόσμου. Να φύγετε από τη ζώνη άνεσής σας. Να δείτε άλλες κουλτούρες. Να γνωρίσετε ανθρώπους.

* Ξεκινήστε από τη βάση: Έχω δουλέψει ως μάγειρας, ως σερβιτόρος, στη reception και στη συντήρηση. Δεν μπορείς να διοικήσεις αν πρώτα δεν έχεις διοικηθεί.

* Να θυμάστε ότι δεν έχετε δεύτερη ευκαιρία να κάνετε μια πρώτη καλή εντύπωση.

* Να υπόσχεστε λιγότερα και να προσφέρετε περισσότερα: Το ίδιο αφορά και για τις υποσχέσεις προς τον εαυτό σας.

* Να εστιάζετε στη λύση και όχι στο πρόβλημα.

* Αν δεν δώσεις πρώτος εσύ εμπιστοσύνη, δεν μπορείς να πάρεις εμπιστοσύνη: Η εμπιστοσύνη σπανίζει σήμερα. Και ίσως γι’ αυτό η αξία της μεγαλώνει συνεχώς. Ο καπετάν Βασίλης μας έλεγε πως ακόμη κι αν κάποιος εκμεταλλευτεί την εμπιστοσύνη σου, προφανώς μην του την ξαναδώσεις, αλλά να μην πικραίνεσαι. Να κάνεις το σταυρό σου που ο Θεός και οι γονείς σου δεν σε έκαναν απατεώνα ή αχάριστο σαν εκείνον.

* Σε μια περσινή συνομιλία μου με κάποιον ειδικό σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, μου είπε πως χωρίζει τους συνεργάτες σε δύο βασικές κατηγορίες. Σε αυτούς που δίνουν ενέργεια και σε αυτούς που παίρνουν ενέργεια.

Από τότε προσπαθώ να γίνω το πρώτο, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο… Ιδιαίτερα μετά από κάποια ηλικία δεν έχουμε υπομονή για να ακούμε, νομίζουμε πως τα ξέρουμε όλα και δυσκολευόμαστε να μάθουμε νέα πράγματα…

Εσείς που ξεκινάτε τώρα την επαγγελματική σας σταδιοδρομία, προσπαθήστε να το κάνετε και να σας γίνει συνήθεια.

* Κλείνω με μια τελευταία οικογενειακή συμβουλή, που ακούγεται καλύτερα στα Αγγλικά: If you want to be seen, stand up, if you want to be heard, speak up, if you want to be remembered, shut up”.