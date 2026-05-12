Οικογενειακό επεισόδιο στη Θέρμη - Το Panic Button οδήγησε στη σύλληψη 44χρονου

Ένας 44χρονος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, έπειτα από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος των ηλικιωμένων γονιών του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να μετέβη στο σπίτι των γονιών του -ηλικίας 73 ετών ο πατέρας και 67 ετών η μητέρα- απειλώντας τους, ενώ άσκησε σωματική βία στον πατέρα.

Στη συνέχεια, φαίνεται πως πήρε μια κυνηγετική καραμπίνα από αποθηκευτικό χώρο, εξωτερικά του σπιτιού, επιχειρώντας να εισέλθει στην κατοικία, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας Θεσσαλονίκης που έφτασαν στο σημείο μετά την ενεργοποίηση της εφαρμογής Panic Button από τον 73χρονο.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την προηγούμενη ημέρα ο 44χρονος είχε απειλήσει ξανά τους γονείς του, προκαλώντας φθορές μέσα στο σπίτι, σε τρία σταθμευμένα οχήματα, ενώ έβαλε φωτιά και σε αποθηκευτικό χώρο κοντά στην κατοικία, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και μία μεταλλική πίπα καπνίσματος ναρκωτικών ουσιών. Συνολικά κατασχέθηκαν 25 κυνηγετικά φυσίγγια, εκ των οποίων τα τέσσερα βρίσκονταν εντός του πυροβόλου όπλου και τα υπόλοιπα εντός του αυτοκινήτου του, ενώ διαπιστώθηκε ότι κατείχε παράνομα την κυνηγετική καραμπίνα καθώς η άδεια της είχε λήξει και δεν προέβη στην ανανέωση της.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων και ναρκωτικών, όπως επίσης για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

