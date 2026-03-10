Ο Φεβρουάριος ανάμεσα στους πιο θερμούς παγκοσμίως στα χρονικά, ακραίες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη

Ο κόσμος μόλις έζησε τον πέμπτο πιο θερμό Φεβρουάριο στα χρονικά, ενώ ο περασμένος μήνας σημαδεύτηκε επίσης από εξαιρετικά σφοδρές βροχοπτώσεις σε τομείς της Ευρώπης, τονίζει σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

Οι θερμοκρασίες έφθασαν κατά μέσο όρο τους 13,26 ° Κελσίου στην επιφάνεια της υφηλίου, ή αλλιώς ήταν 1,49 ° Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική περίοδο (1850-1900), προτού αρχίσει η μαζική καύση άνθρακα, πετρελαίου και αερίου, που προκαλεί διαρκή κλιματική αλλαγή.

Στην ευρωπαϊκή ήπειρο, οι θερμοκρασίες ήταν κατά μ.ό. πιο κάτω, ο περασμένος μήνας ήταν ανάμεσα στους πιο κρύους των τελευταίων 14 ετών, αλλά με εντυπωσιακές αντιθέσεις.

Επικράτησαν ψυχρότερες συνθήκες στη Σκανδιναβία, στη Φινλανδία, στα βαλτικά κράτη και στη βορειοδυτική Ρωσία σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα της περιόδου 1991-2020. Όμως ήταν αντίθετα πιο θερμές στη δυτική και στη νότια Ευρώπη.

Όσο για τη θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών, ο Φεβρουάριος ήταν ο δεύτερος θερμότερος στα χρονιά, αναφέρει ο Κοπέρνικος στο μηνιαίο δελτίο του για το κλίμα.

Στην Αρκτική, η μέση έκταση του πάγου στη θάλασσα ήταν 5% κατώτερη του μέσου όρου, ήταν η τρίτη μικρότερη που έχει καταγραφεί οποιονδήποτε Φεβρουάριο. Αλλά και εκεί καταγράφτηκαν έντονες αντιθέσεις, καθώς στη Γροιλανδία καταγράφτηκε η μεγαλύτερη των τελευταίων 22 ετών.

Οι διαφορές κατά περιοχή ήταν ακόμη μεγαλύτερες όσον αφορά τις υδρολογικές συνθήκες. Το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής και νότιας Ευρώπης γνώρισε μήνα πολύ πιο υγρό από τον μέσο όρο -όπως η Γαλλία, η οποία επλήγη από πλημμύρες ευρείας έκτασης- ενώ η υπόλοιπη ήπειρος πολύ πιο ξηρό.

Εννιά καταιγίδες προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές και σφοδρούς ανέμους στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στο Μαρόκο τη 16η και τη 17η Φεβρουαρίου, αφήνοντας πίσω πάνω από 50 νεκρούς. Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, η ομάδα επιστημόνων World Weather Attribution (WWA) συμπέρανε ότι η κλιματική αλλαγή επέτεινε τις βροχοπτώσεις αυτές.

«Τα ακραία φαινόμενα του Φεβρουαρίου του 2026 υπογραμμίζουν τις εντεινόμενες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την πιεστική ανάγκη για παγκόσμια δράση» ώστε να αντιμετωπιστεί, στέλεχος του Κοπέρνικου, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο.

Η Ευρώπη «γνώρισε μεγάλες αντιθέσεις ως προς τη θερμοκρασίες», ενώ τα «εξαιρετικά ατμοσφαιρικά ποτάμια -στενοί διάδρομοι εξαιρετικά υγρού αέρα- προκάλεσαν βροχοπτώσεις ρεκόρ και εκτεταμένες πλημμύρες στη δυτική και στη νότια Ευρώπη», πρόσθεσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ