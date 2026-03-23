Νέα Υόρκη: Νεκροί οι δύο πιλότοι καναδικού αεροσκάφους λόγω σύγκρουσης με όχημα (βίντεο)

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης επιβατικού αεροσκάφους της Air Canada Express έχασαν τη ζωή τους αργά το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης όταν το αεροπλάνο συγκρούστηκε μετά την προσγείωσή του με πυροσβεστικό όχημα του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος τύπου CRJ-900 (Bombardier) κινείτο με ταχύτητα 40 χλμ/ώρα περίπου προς το κτίριο του αεροδρομίου έχοντας μόλις προσγειωθεί προερχόμενο από το Μόντρεαλ, όταν βρέθηκε στον δρόμο του ένα πυροσβεστικό όχημα του αεροδρομίου που κινούνταν για να μεταβεί σε άλλο περιστατικό εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Παρά την απεγνωσμένη προσπάθεια επικοινωνίας των πιλότων για απομάκρυνση του οχήματος, το μοιραίο συνέβη με σφοδρότητα.

Η σύγκρουση λίγο μετά τις 11.35 μ.μ. της Κυριακής (5.35 π.μ. της Δευτέρας ώρα Ελλάδος) κατέστρεψε το όχημα καθώς και το πιλοτήριο του αεροσκάφους σε συνθήκες βροχής και ομίχλης, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που κάνουν πλέον λόγο και για δεκάδες τραυματίες μεταξύ των επιβατών του καναδικού αεροσκάφους.

Το αεροπλάνο, που χρησιμοποιούσε μέσω μίσθωσης η τοπική αεροπορική εταιρεία Jazz Aviation, μετέφερε και 72 επιβάτες. Κάποιοι από αυτούς είναι σοβαρά τραυματισμένοι.

Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό έως τουλάχιστον τις 2 μ.μ. τοπική ώρα (8 μ.μ. Ελλάδος).

Το δικινητήριο αυτό αεροσκάφος είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί περιφερειακά δρομολόγια και έχει χωρητικότητα ως και 90 επιβατών, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

