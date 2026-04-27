Επίθεση στο δείπνο Τραμπ: Επανεξετάζονται τα μέτρα ασφαλείας (βίντεο)

Mία νέα πραγματικότητα επικρατεί στις ΗΠΑ μετά την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου έδινε το παρών και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Τα επόμενα 24ωρα συγκαλείται σύσκεψη για την αναθεώρηση των μέτρων και των πρωτοκόλλων ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ και ακόμη και η χρήση αλεξίσφαιρο γιλέκο σε κάθε δημόσια εμφάνισή του. Ειδικότερα, αποστολή.

Εν όψει των πολλών μεγάλων εκδηλώσεων που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ το επόμενο διάστημα, τόσο λόγω των ενδιάμεσων εκλογών, όσο και λόγω διάφορων εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Δημοκρατίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζουν σε μια νέα πραγματικότητα, όπου τα πάντα είναι πιθανά και όχι μόνο επειδή αυτό έχει ξαναγίνει, αλλά επειδή είναι πολύ διχαστικό, είναι βαθιά διχαστικό το κλίμα. Είναι ένα κλίμα, το οποίο τροφοδοτεί μια αίσθηση αστάθειας, μία αίσθηση ανασφάλειας και μία αίσθηση έντασης που καθιστά τέτοιες εξελίξεις λιγότερο απίθανες.

Είναι ένα κλίμα που αποτυπώνεται σε όλα τα ρεπορτάζ των αμερικανικών δικτύων, αλλά και στους καθημερινούς απλούς πολίτες με τους οποίους μπορεί κάποιος να συνομιλήσει.

Κατά τα λοιπά, όλα είναι ήρεμα στο Λευκό Οίκο, σε αντίθεση με τον πανικό των προηγούμενων ωρών, με το ενδιαφέρον τώρα να στρέφεται στη μεγαλειώδη υποδοχή που ετοιμάζει ο πρόεδρος για τον βασιλιά Κάρολο, μια επίσκεψη που αναμένεται να επισκιάσει για τις επόμενες τρεις τέσσερις ημέρες κάθε άλλη εξέλιξη. Την ίδια ώρα, ο συλληφθείς ως δράστης της επίθεσης οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες.

