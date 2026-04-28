Η Αυστραλία θέλει να επιβάλει κυρώσεις στους γίγαντες της τεχνολογίας, αν δεν συνάψουν συμφωνίες για να αμείβουν τα αυστραλιανά ΜΜΕ

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας παρουσίασε σήμερα νομοσχέδιο που προβλέπει την υιοθέτηση βαρύτερων κυρώσεων εναντίον των γιγάντιων εταιρειών τεχνολογίας Meta, Google και TikTok ώστε να τις υποχρεώσει να συνάψουν συμφωνίες με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης για να τα αμείβουν.

Τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης δίνουν μάχη σε πολλές χώρες για την επιβίωσή τους, καθώς όλο και περισσότεροι αναγνώστες στρέφονται προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι δωρεάν.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του νομοσχεδίου, αυτές οι πλατφόρμες προσελκύουν τους χρήστες με ειδησεογραφία και παίρνουν έτσι τα διαφημιστικά έσοδα που θα έπρεπε να πάνε στα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον Εργατικό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, οι Meta, Google και TikTok θα μπορούν σε μια πρώτη φάση να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

Αν αρνηθούν, θα πρέπει να πληρώσουν ποσό ίσο με το 2,25% του τζίρου τους στην Αυστραλία, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας ότι τα χρήματα αυτά θα αναδιανεμηθούν στον τομέα των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης.

«Οι μεγάλες πλατφόρμες δεν μπορούν να διαφύγουν από τις υποχρεώσεις τους» έναντι των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες προβλέπονταν ήδη από έναν προηγούμενο νόμο, τόνισε σε συνέντευξη ο Αλμπανέζι.

Το νέο κείμενο θα εμποδίσει επίσης τους γίγαντες της τεχνολογίας να καταργήσουν απλώς το ειδησεογραφικό περιεχόμενο από τις πλατφόρμες τους. Οι Meta και Google είχαν ήδη στο παρελθόν καταφύγει στη μέθοδο αυτή σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Καμπέρα, περισσότεροι από τους μισούς Αυστραλούς χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πηγή ενημέρωσης.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιτίθεται στην επιβολή φόρων ψηφιακών υπηρεσιών στις γιγάντιες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και έχει απειλήσει με δασμούς τις χώρες που τους επιβάλλουν. «Είμαστε κυρίαρχο έθνος. Και η κυβέρνησή μου θα λάβει αποφάσεις που βασίζονται στο αυστραλιανό εθνικό συμφέρον», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι στη ίδια συνέντευξη Τύπου.

