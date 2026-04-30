Αυστραλία: «Καμία σημαντική αλλαγή» μετά την απαγόρευση των social media σε εφήβους

Δεν υπήρξε «σημαντική» εγκατάλειψη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις εβδομάδες που ακολούθησαν την απαγόρευση της χρήσης τους από τους εφήβους στην Αυστραλία, σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα που περιήλθαν σήμερα στην κατοχή του AFP.

Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών για να τα προστατεύσει από τις βλαβερές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Στη συνέχεια ακολούθησε η Ινδονησία, ενώ στη Γαλλία το κοινοβούλιο εξετάζει επί του παρόντος ένα νομοσχέδιο με την ίδια λογική.

Έγγραφα της αυστραλιανής κυβέρνησης, που περιήλθαν στην κατοχή του AFP βάσει των νόμων περί ελευθερίας της πληροφόρησης, δείχνουν ωστόσο ότι πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok «εξακολουθούν να κυριαρχούν στις ταξινομήσεις και τις λήψεις στα καταστήματα εφαρμογών» ένα μήνα μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης.

Ενώ ορισμένοι χρήστες δοκίμασαν άλλες εφαρμογές που δεν επηρεάστηκαν από την απαγόρευση, «επέστρεψαν σε μεγάλο βαθμό στις μεγάλες, καθιερωμένες πλατφόρμες», έγραψαν οι αξιωματούχοι στην έκθεση με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου.

Ένα άλλο έγγραφο, ωστόσο, τονίζει ότι είναι δύσκολο να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα από τα δεδομένα λήψεων εφαρμογών τόσο σύντομα μετά την απαγόρευση.

«Αυτά τα δεδομένα έχουν τον περιορισμό ότι δεν αντικατοπτρίζουν τη χρήση της εφαρμογής ή την ηλικία του χρήστη, αλλά παρέχουν πρώιμες ενδείξεις για να βοηθήσουν να προσδιοριστεί αν μια εφαρμογή κερδίζει δημοτικότητα», αναφέρει το έγγραφο.

