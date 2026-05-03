Κυριακή, 03 Μαϊος 2026 19:33

Χίος: Περιστατικό άγριας κακοποίησης 84χρονης από 67χρονη φροντίστρια (βίντεο)

Ένα νέο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένης βλέπει το “φως” της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στη Χίο, λίγα 24ωρα μετά την υπόθεση του παράνομου οίκου ευγηρίας στους Αμπελόκηπους στην Αθήνα.

Η περίπτωση αφορά μια 84χρονη, που πάσχει από νόσο Αλτσχάιμερ, η οποία έπεσε θύμα λεκτικής και σωματικής κακοποίησης από την 67χρονη γυναίκα που είχε αναλάβει να την φροντίζει.

Σε βίντεο που εξασφάλισε η εκπομπή “Εξελίξεις τώρα” του MEGA, φαίνεται η άγρια κακοποίηση που δέχεται η άτυχη 84χρονη από την φροντίστριά της.

Στις εικόνες που εξοργίζουν, η 67χρονη τρομοκρατεί την ηλικιωμένη με φωνές και απειλές, τη στιγμή που η 84χρονη είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι, ανήμπορη να πράξει το οτιδήποτε.

Η 67χρονη επιτίθεται λεκτικά στην ηλικιωμένη, την κατηγορεί ότι πάει να σηκωθεί, επιχειρεί να βάλει γάντια και στη συνέχεια χτυπά την αβοήθητη γυναίκα.

Η 84χρονη βγάζει κραυγές απόγνωσης και απελπισίας, ζητώντας τά από τη φροντίστρια να μην την χτυπά. “Μην με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα” ακούγεται να λέει η ανυπεράσπιστη 84χρονη.

Η ηλικιωμένη ξεσπά σε κλάματα, με την φροντίστρια να κατηγορεί την 84χρονη ότι την κοροϊδεύει. Η 67χρονη χτυπά ξανά την 84χρονη, ενώ η ηλικιωμένη συνεχίζει να κλαίει αβοήθητη.

Η άγρια κακοποίηση της ηλικιωμένης αποκαλύφθηκε όταν ο γιος της και η νύφη της αποφάσισαν να τοποθετήσουν κάμερα στο δωμάτιο, όταν πρόσεξαν ότι η 84χρονη άρχισε να αλλάζει συμπεριφορά. Ειδικότερα, υποπτεύονταν ότι η 67χρονη ενδεχομένως να έδινε στην 84χρονη χάπια που δεν ήταν συνταγογραφημένα από γιατρό, καθώς άρχισε να κοιμάται πολλές ώρες μέσα στην ημέρα, ενώ γενικότερα είχε επιδεινωθεί η υγεία της και είχε καταπέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η κάμερα αποκάλυψε τη φρίκη, με την οικογένεια της 84χρονης να κάνει μήνυση στην 67χρονη, καθώς κλήθηκε και ιατροδικαστής, που επιβεβαίωσε μώλωπες και εκχυμώσεις στο σώμα της ηλικιωμένης.

Η φροντίστρια, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και καταδικάστηκε σε 1 χρόνο φυλάκιση με 3ετή αναστολή και αφέθηκε ελεύθερη.

Η έρευνα για το εάν και άλλοι ηλικιωμένοι έπεσαν θύματά της βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η συγκεκριμένη φροντίστρια φέρεται να δούλευε για τουλάχιστον 15 χρόνια στη Χίο.

Πηγή: news247.gr

Κατηγορία Κοινωνία
