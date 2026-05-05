Τρίτη, 05 Μαϊος 2026 09:17

Εκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα - 21 νεκροί, 61 τραυματίες

Γιγαντιαία έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα χθες Δευτέρα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 61, μεταδίδουν σήμερα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους η δημόσια τηλεόραση CCTV, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα και η εφημερίδα Ημερησία της Κίνας.

Η καταστροφή εκτυλίχθηκε χθες περί τις 16:43 (τοπική ώρα· 11:43 ώρα Ελλάδας) στο εργοστάσιο της εταιρείας Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, στον δήμο της Λιουγιάνγκ, στην επαρχία Χουνάν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η Λιουγιάνγκ θεωρείται κέντρο της βιομηχανίας παραγωγής πυροτεχνημάτων της Κίνας· πολλές από τις κατασκευάστριες είναι εγκατεστημένες εκεί.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό όσων εργαζομένων αγνοούνται και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την καταστροφή.

Στο παρελθόν είχε σημειωθεί σειρά καταστροφών σε μονάδες του τομέα. Οι αρχές επέβαλαν την τήρηση πολύ πιο αυστηρών μέτρων ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους τα τελευταία χρόνια, αλλά τα δυστυχήματα δεν έχουν σταματήσει.

Τον Ιούνιο του 2025, τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Χουνάν.

Η Κίνα παράγει το μεγαλύτερο μέρος των πυροτεχνημάτων που διατίθενται σε παγκόσμια κλίμακα.

 ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ
