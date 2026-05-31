Πάνω από 100.000 σε συναυλία του φιλοναζιστή Κάνιε Γουέστ στην Τουρκία

Ο Αμερικανός ράπερ Κάνιε Γουέστ, στον οποίο έχει απαγορευτεί η εμφάνιση σε αρκετές χώρες λόγω παλαιότερων αντισημιτικών και φιλοναζιστικών σχολίων, προσέλκυσε περισσότερους από 100.000 θαυμαστές σε συναυλία στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Γουέστ, γνωστός και ως Γιε, έχει αντιμετωπίσει ένα κύμα ακυρώσεων σε όλη την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι μετά από χρόνια αντισημιτικών σχολίων, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων που επαινούσαν τον Αδόλφο Χίτλερ και της κυκλοφορίας περιεχομένου με ναζιστική εικόνα.

Στην πρώτη του εμφάνιση στην Ευρώπη μετά το 2014 και την πρώτη του στην Τουρκία, ο Γιε εμφανίστηκε για δύο ώρες στο Ολυμπιακό Στάδιο Kεμάλ Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης μπροστά σε κοινό 118.000 ατόμων, ανέφερε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Μεταξύ του κοινού υπήρχαν οπαδοί από τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ιταλία, τη Ρωσία, την Πολωνία και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε το Anadolu.

Ο 48χρονος ράπερ πρόκειται να εμφανιστεί στην Ολλανδία στις 6 και 8 Ιουνίου. Ο Ye έχει αντιμετωπίσει παγκόσμια αντίδραση, κυρίως για την κυκλοφορία του “Heil Hitler”, τραγουδιού που προωθεί τον ναζισμό.

