Στο επίκεντρο το μεταναστευτικό μετά τα επεισόδια στο Μπέλφαστ (βίντεο)

Κατοικίες να καίγονται, οχήματα και λεωφορεία να παραδίδονται στις φλόγες και οικογένειες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους συνέθεσαν το σκηνικό της χθεσινής νύχτας στο Μπέλφαστ.

Τα επεισόδια που ακολούθησαν την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι έχουν πλέον προσλάβει ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για το μεταναστευτικό, το σύστημα ασύλου και την επιρροή των κοινωνικών δικτύων.

Στο δικαστήριο οδηγείται σήμερα Τετάρτη ο 30χρονος υπήκοος Σουδάν που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή μαχαιριού σε δημόσιο χώρο και απειλές κατά της ζωής. Το θύμα, άνδρας περίπου 40 ετών, παραμένει νοσηλευόμενο σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα στο πρόσωπο, τα μάτια, τον λαιμό και την πλάτη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος είχε φτάσει στη Βόρεια Ιρλανδία το 2023 και στη συνέχεια έλαβε καθεστώς πρόσφυγα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το στοιχείο αυτό κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα, με μέρος του βρετανικού Τύπου να ζητά αυστηρότερους ελέγχους στο σύστημα ασύλου και στις μετακινήσεις μεταξύ Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων. Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να μην επηρεάζονται από παρεμβάσεις προσώπων εκτός Βόρειας Ιρλανδίας, μετά και την αναδημοσίευση από τον Έλον Μασκ , της ανάρτησης του Τόμι Ρόμπινσον, γνωστού ακροδεξιού ακτιβιστή στη Βρετανία, ο οποίος καλούσε σε συνέχιση των διαμαρτυριών.

Η Πρώτη Υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισέλ Ο’ Νιλ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε κατοικίες και τους εμπρησμούς «καθαρή αλητεία», καταγγέλλοντας ότι ομάδες κουκουλοφόρων στρέφονται εναντίον των ίδιων των τοπικών κοινοτήτων. Η αστυνομία παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς υπάρχουν φόβοι για νέα επεισόδια τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: ertnews.gr