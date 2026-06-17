Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί «σύντομα»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «θα υπογραφεί σύντομα», κάτι που επιθυμεί η Τεχεράνη.

«Η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με το Ιράν την Κυριακή, θα υπογραφεί σύντομα, αύριο ή ίσως την επόμενη ημέρα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Σε δηλώσεις του κατά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία, ο Τραμπ τόνισε πως δεν ήθελε να δει μια οικονομική καταστροφή ως επίπτωση ενός συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα, είχε δηλώσει πως η συμφωνία δεν είναι οριστική και ότι θα μπορούσε να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν στην περίπτωση που δεν μείνει ικανοποιημένος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ