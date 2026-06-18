Γάζα: Πάνω από 1.000 νεκροί από ισραηλινά πυρά μετά την εκεχειρία

Σοκάρουν τα στοιχεία από τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά ξεπέρασε τους 1.000, υπολογίζοντας μόνο το διάστημα από την έναρξη της εκεχειρίας τον περασμένο Οκτώβριο. Το υπουργείο Υγείας του θύλακα επιβεβαίωσε το μαύρο ορόσημο, αποδεικνύοντας ότι η συμφωνία παραμένει στα χαρτιά.

Το τελευταίο χτύπημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο Ομάρ αλ Μοχτάρ στην πόλη της Γάζας, όταν ισραηλινή επιδρομή έπληξε όχημα, σκοτώνοντας ακαριαία τρεις ανθρώπους. Η νέα αιματοχυσία τορπιλίζει τις απεγνωσμένες προσπάθειες των διεθνών μεσολαβητών για μια βιώσιμη ειρήνη.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα την επίθεση.

Συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου περιστατικού, ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από την εκεχειρία του Οκτωβρίου 2025 που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέρχεται σε 1.008, δήλωσε το υπουργείο Υγείας.

Η εκεχειρία αυτή σταμάτησε τον διετή πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας που ξέσπασε μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Η απάντηση του Ισραήλ στα δύο χρόνια πολέμου άφησε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς Παλαιστινίους και τον θύλακα ισοπεδωμένο. Το Ισραήλ αναφέρει ότι τέσσερις από τους στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί από μαχητές κατά την περίοδο αυτή.

Επίσης τονίζει ότι οι επιδρομές του έχουν στόχο να αποτρέψουν επικείμενες επιθέσεις της Χαμάς και άλλων μαχητών. Η Χαμάς σπάνια αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με τους θανάτους των μαχητών της.

Ισραήλ και Χαμάς παραμένουν σε αδιέξοδο σχετικά με το πώς να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο Νικολάι Μλαντένοφ, απεσταλμένος του Τραμπ για τη Γάζα στο αποκαλούμενο “Συμβούλιο Ειρήνης”, είχε αυτή την εβδομάδα συνομιλίες στο Κάιρο με μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, αφού η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις παρέδωσαν την απάντησή τους στο λεγόμενο σχέδιο οδικού χάρτη που είχε παρουσιάσει, ανέφεραν δύο πηγές προσκείμενες στις συνομιλίες.

Χθες Τετάρτη, οι πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ο Μλαντένοφ παρέδωσε στη Χαμάς και στις παρατάξεις μια αναθεωρημένη έκδοση του οδικού χάρτη, αντιμετωπίζοντας ορισμένες από τις ανησυχίες των παρατάξεων, διατηρώντας παράλληλα τις «βασικές κόκκινες γραμμές» του σχεδίου Τραμπ. Οι πηγές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς επιβεβαίωσε στο Reuters ότι το έγγραφο τελεί υπό εξέταση.

Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να ελέγχει περισσότερο από το 60% του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας και έχει διατάξει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ έχουν καταστρέψει τα εναπομείναντα κτίρια.

Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός των 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές, ζουν τώρα σε μια μικροσκοπική λωρίδα γης κατά μήκος της ακτής, κυρίως σε αυτοσχέδιες σκηνές ή κατεστραμμένα κτίρια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.