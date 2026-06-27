Βενεζουέλα: Πλησιάζουν τους 1.000 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς (βίντεο)

Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά το φονικό χτύπημα των απανωτών σεισμών που αφήνει πίσω του εκατόμβη νεκρών, χιλιάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους.

Πάνω από 900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 3.360 έχουν τραυματιστεί από τους σεισμούς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες και οι οικογένειες περιμένουν απεγνωσμένα νέα.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε πρόχειρες ιατρικές εγκαταστάσεις, αφού δεκάδες κτήρια στο βόρειο τμήμα της χώρας καταστράφηκαν από τους δύο σεισμούς, μεταξύ άλλων και στην πρωτεύουσα Καράκας.

Ένας υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι εκατοντάδες διεθνείς διασώστες έχουν φτάσει στη χώρα, ενώ άλλοι βρίσκονται καθ’ οδόν.

Δύο ισχυροί σεισμοί συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων μεταξύ τους την Τετάρτη. Ο δεύτερος σεισμός, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, ήταν ένας από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη χώρα τον τελευταίο αιώνα. Βίντεο από drone αποτυπώνει τον όλεθρο μετά τους φονικούς σεισμούς, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 920.

Ψάχνουν με τα χέρια για ζωντανούς κάτω από τόνους μπετόν

Στη Γενεύη, ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Στη Λα Γουάιρα, πολλά κτήρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους σωρούς ερειπίων. Κάτοικοι και εθελοντές καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα. Απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλύβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλιθους.

Στη Λα Γουάιρα, πολλά κτήρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους σωρούς ερειπίων. Κάτοικοι και εθελοντές καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα.

Απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό, προκειμένου να κόψουν χαλύβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλιθους, καθώς ο χρόνος για τον εντοπισμό επιζώντων λιγοστεύει. Ο Μάρλον Οτσόα επέζησε από την κατάρρευση κτιρίου, όμως αναζητά ακόμη τους δικούς του ανθρώπους.

«Ψάχνω τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου και τον γιο μου», δήλωσε. «Χρειαζόμαστε βοήθεια! Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί» και «δεν έχουμε τα εργαλεία» που απαιτούνται για να τους ανασύρουμε από τα ερείπια, τόνισε.

Σκηνές χάους, ελλείψεις και λεηλασίες

Σκηνές χάους καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, με ουρές έξω από καταστήματα και φαρμακεία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώθηκαν περιστατικά λεηλασιών βασικών αγαθών όπως τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Σε ένα περιστατικό, γυναίκα έπεσε στο έδαφος για να προστατεύσει πάνες που είχε προμηθευτεί για το μωρό της από ένα κατάστημα.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται από την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον θόρυβο, με διασώστες από το Μεξικό και άλλες χώρες να ζητούν επανειλημμένα σιγή ώστε να εντοπίσουν πιθανά σημάδια ζωής κάτω από τα ερείπια.

Έντονες αποδοκιμασίες από συγγενείς εγκλωβισμένων δέχθηκε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κατά την επίσκεψή της σε περιοχή του Καράκας που επλήγη από τους πρόσφατους σεισμούς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», φώναξαν στην Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία επισκεπτόταν μια εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας κοντά σε κτίριο που κατέρρευσε την Τετάρτη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δεν κάνει τίποτα για τον λαό».

Διάφορες χώρες αποστέλλουν ομάδες διάσωσης στη Βενεζουέλα, ενώ συρρέουν υποσχέσεις για ξένη βοήθεια, μετά τους δύο σεισμούς που κατέστρεψαν γειτονιές και έπληξαν σοβαρά τοπικές κοινότητες.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών στην πληγείσα ζώνη, αφού προσέφεραν 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν στην περιοχή δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Σωστικά συνεργεία από το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Κολομβία και την Ελβετία ήταν από τα πρώτα που έφθασαν στη Βενεζουέλα.

Ασφυκτιούν τα νοσοκομεία

Δεκαετίες παραμέλησης του συστήματος υγείας της χώρας έχουν οδηγήσει τους γιατρούς να αυτοσχεδιάζουν κατά τη διάρκεια της περίθαλψης των θυμάτων της καταστροφικής σεισμικής δόνησης της Τετάρτης, προειδοποίησε ένας γιατρός από τη Βενεζουέλα.

«Το σύστημα υγείας της Βενεζουέλας έχει υποβαθμιστεί προοδευτικά», δήλωσε στο CNN ένας παιδίατρος και πρώην πρόεδρος της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής της Βενεζουέλας.

Ο γιατρός και οι συνάδελφοί του προειδοποιούν τις αρχές για αυτή την «υποβάθμιση» από την εκλογική νίκη του Ούγκο Τσάβες το 1998, πρόσθεσε.

Ο επαγγελματίας υγείας ανέφερε ότι οι άνθρωποι συρρέουν στα νοσοκομεία, όπου δέχονται περίθαλψη στους διαδρόμους — και όπου το ιατρικό προσωπικό αναγκάζεται να αυτοσχεδιάζει, καθώς δεν έχει πρόσβαση στους απαραίτητους πόρους.

«Δεν υπάρχει τρόπος να τους φροντίσουμε», δήλωσε. «Δεν διαθέτουμε ιατρικά αέρια, αναλγητικά, αναισθητικά ή αντιβιοτικά». Ο έμπειρος γιατρός ανέφερε ότι η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ελλείψεις σε όλα, από κρεβάτια μέχρι παυσίπονα και μίας χρήσης χειρουργικές ποδιές, ενώ μερικές φορές ζητείται από τους ασθενείς να προμηθευτούν οι ίδιοι τα αναλώσιμα πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Πρόσθεσε ότι μόνο οι κατάλληλες επενδύσεις μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή ελλείψεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση που συμβεί άλλη σεισμική καταστροφή στο μέλλον. «Πρέπει να προετοιμάσουμε τα νοσοκομεία», είπε. «Να τα ανακαινίσουμε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και να αποθηκεύσουμε προμήθειες για τουλάχιστον 72 ώρες».

Περισσότερα στο ertnews.gr