Από τη Νάπολη στην Κορώνη»: Εκθεση ζωγραφικής της Αννας Αναγνωστού

Γνωστή καλλιτεχνικά ως AnnA, η δημιουργός παρουσιάζει τη δεύτερη ατομική της έκθεση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κορώνης 2026.

Η Αννα Αναγνωστού έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πριν από μερικά χρόνια βρέθηκε στη Νάπολη για επαγγελματικούς λόγους, ένας τόπος που, όπως αναφέρει, λειτούργησε ως αφορμή για να ξυπνήσει μέσα της η ανάγκη για δημιουργία και καλλιτεχνική έκφραση. Αυτοδίδακτη καλλιτέχνις, είχε παράλληλα την ευκαιρία να βρεθεί κοντά σε σημαντικούς καλλιτέχνες και να εμπλουτίσει την προσωπική της καλλιτεχνική διαδρομή. Η πρώτη ατομική της έκθεση πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου. Η έκθεση θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 12 Αυγούστου και θα είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 8 μ.μ. έως τις 11 μ.μ.