Τουρκικά ΜΜΕ: Ανθελληνικό αμόκ για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο

Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί προκάλεσε δημοσιεύματα και σχόλια στην Τουρκία, με το θέμα να λαμβάνει διαστάσεις στον τουρκικό Τύπο και να επαναφέρει στο προσκήνιο τις ελληνοτουρκικές εντάσεις.
Έντονες ήταν οι αντιδράσεις σε μερίδα των τουρκικών ΜΜΕ με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί προκάλεσε δημοσιεύματα και σχόλια στην Τουρκία, με το θέμα να λαμβάνει διαστάσεις στον τουρκικό Τύπο και να επαναφέρει στο προσκήνιο τις ελληνοτουρκικές εντάσεις.