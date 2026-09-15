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Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026 10:12

Τουρκικά ΜΜΕ: Ανθελληνικό αμόκ για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο

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Τουρκικά ΜΜΕ: Ανθελληνικό αμόκ για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο

Navarino Agora

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις σε μερίδα των τουρκικών ΜΜΕ με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.

Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί προκάλεσε δημοσιεύματα και σχόλια στην Τουρκία, με το θέμα να λαμβάνει διαστάσεις στον τουρκικό Τύπο και να επαναφέρει στο προσκήνιο τις ελληνοτουρκικές εντάσεις.

 

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ
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