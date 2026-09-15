Τουρκικά ΜΜΕ: Ανθελληνικό αμόκ για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις σε μερίδα των τουρκικών ΜΜΕ με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.

Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί προκάλεσε δημοσιεύματα και σχόλια στην Τουρκία, με το θέμα να λαμβάνει διαστάσεις στον τουρκικό Τύπο και να επαναφέρει στο προσκήνιο τις ελληνοτουρκικές εντάσεις.