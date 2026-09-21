Σύμφωνα με έρευνα - Τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα στην Ευρώπη θα βιώσουν περισσότερα χρόνια με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιών

Ένα παιδί που γεννήθηκε στην Ευρώπη το 2025 υπολογίζεται ότι θα βιώσει περισσότερα από τρία επιπλέον χρόνια ακραίων καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της ζωής του, σε σύγκριση με ένα παιδί που γεννήθηκε το 1950, εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες πολιτικές για το κλίμα. Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Environmental Research Letters».

Οι ερευνητές, με επικεφαλής το Vrije Universiteit των Βρυξελλών (VUB), μελέτησαν τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες ζέστης, ξηρασίας και ανέμου που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών και την ταχύτερη εξάπλωσή τους και καθιστούν δυσκολότερη την κατάσβεσή τους. Η κλιματική αλλαγή καθιστά αυτές τις συνθήκες συχνότερες και εντονότερες, μεταφέροντας τον κίνδυνο πυρκαγιών σε εποχές και περιοχές που μέχρι πρότινος σπάνια αντιμετώπιζαν αντίστοιχες συνθήκες και αυξάνοντας τις απειλές για ανθρώπινες ζωές, κατοικίες και φυσικά οικοσυστήματα.

Όπως διαπίστωσαν, τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 στην Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν κατά μέσο όρο 3,2 επιπλέον χρόνια έκθεσης σε ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες σε σχέση με εκείνα που γεννήθηκαν το 1950. Πρόκειται για αύξηση κατά 84% για τα σημερινά παιδιά σε σύγκριση με τους παππούδες τους, αύξηση που στη συντριπτική πλειοψηφία της αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή. Οι εκτιμήσεις αυτές αφορούν το σενάριο σύμφωνα με το οποίο η υπερθέρμανση του πλανήτη θα φτάσει τους 2,6 βαθμούς Κελσίου έως το 2100, όπως προβλέπεται με βάση τις σημερινές κλιματικές πολιτικές.

Τα ευρήματα για Μεσόγειο και Ελλάδα

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις ημερών με ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες προβλέπονται στη Μεσόγειο. Στην περιοχή, η οποία έχει ήδη πληγεί σοβαρά από δασικές πυρκαγιές, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 2025 αναμένεται να εκτεθούν έως και δυόμισι φορές περισσότερο σε ακραίες συνθήκες πυρκαγιάς σε σχέση με όσους γεννήθηκαν το 1950. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερα από πέντε επιπλέον χρόνια κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Τα ευρήματα για την Ελλάδα είναι ακόμα πιο σοκαριστικά: ένα παιδί που γεννήθηκε το 2025 προβλέπεται να περάσει περίπου 7,2 χρόνια της ζωής του υπό ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες βάσει των τρεχουσών πολιτικών για το κλίμα, ενώ όσοι γεννήθηκαν το 1950 υπολογίζεται ότι περνούν 3,4 χρόνια της ζωής τους με αντίστοιχες ακραίες συνθήκες. Κάθε επιπλέον βαθμός υπερθέρμανσης του πλανήτη μέχρι το τέλος του αιώνα προσθέτει περίπου 473 ημέρες ακραίων πυρομετεωρολογικών συνθηκών στη ζωή ενός παιδιού από την Ελλάδα που γεννήθηκε το 2025.

Η μελέτη αναδεικνύει παράλληλα μια αυξανόμενη διαγενεακή ανισότητα στην Ευρώπη. Οι νέοι, οι οποίοι έχουν συμβάλει λιγότερο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ιστορικά, αναμένεται να επωμιστούν δυσανάλογο μερίδιο του μελλοντικού κινδύνου από τις πυρκαγιές, ενώ παράλληλα καλούνται να αναλάβουν σημαντικό μέρος της ευθύνης για τη μείωση των εκπομπών. Όσο ταχύτερα μειωθούν οι εκπομπές σήμερα, τόσο μικρότερος θα είναι ο κίνδυνος που θα αντιμετωπίσουν οι νεότερες γενιές, υπογραμμίζουν οι ερευνητές.

Όπως σημειώνουν, η ταχεία μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων θα περιόριζε την έκθεση στις επικίνδυνες συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές σε όλες τις περιοχές. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 στην Ευρώπη, η μέση έκθεση κατά τη διάρκεια της ζωής θα μπορούσε να μειωθεί κατά 1,3 χρόνια, ενώ στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο στη νότια Ευρώπη η μείωση θα ξεπερνούσε τα δύο χρόνια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ