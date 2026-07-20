Κερδίστε προσκλήσεις για την παράσταση «Οχι άλλο κάρβουνο»

Οι μετρ της νεοελληνικής κωμωδίας, Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας, επιστρέφουν με το νέο τους σατιρικό έργο «Οχι άλλο κάρβουνο» σε παραγωγή του Χρήστου Τριπόδη. Στην Καλαμάτα, η παράσταση θα ανέβει το Σάββατο 8 Αυγούστου, στις 9.15 μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Τι συμβαίνει όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς; Το «Όχι άλλο κάρβουνο» δεν είναι απλώς μια παράσταση· είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας, παραμορφωμένος τόσο-όσο, για να βγάλει το πιο πηγαίο γέλιο. Πρόκειται για μια κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού: Στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε «πολεμικές συρράξεις», στην παράνοια των social media και των viral στιγμών, στον σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας, στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή σε δράμα. Μέσα από σύντομα, καταιγιστικά φλας, το έργο αποτυπώνει την ιλιγγιώδη ταχύτητα των εξελίξεων. Από την τεχνολογία που μας ξεπερνά μέχρι την πολιτική που μας μπερδεύει, η παράσταση είναι μια απολαυστικά αληθινή «selfie» μιας κοινωνίας που, αν και θολωμένη, δεν χάνει ποτέ το χιούμορ της. Είναι μια ωδή σε όλα εκείνα που μας απελπίζουν, αλλά ταυτόχρονα μας ενώνουν και μας γεμίζουν ελπίδα.

Μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε προσκλήσεις για την παράσταση ΕΔΩ

Συμμετοχές μέχρι την Κυριακή 26/7.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Μιχάλης Ρέππας & Θανάσης Παπαθανασίου, Σκηνοθεσία: Μιχάλης Ρέππας & Θανάσης Παπαθανασίου, Σκηνικά: Βαλεντίνο Βαλάσης, Ενδυματολόγος: Κώστας Ζήσης, Χορογραφίες: Παντελής Καναράκης, Ενορχήστρωση, Ηχογράφηση: Θωμάς Πούτας, Ηχογράφηση, Μίξη: Bk Studios, Μουσικοί: Κιθάρες: Θωμάς Πούτας, Πιάνο: Κίμων Λιμενίδης, Μπουζούκι: Θανάσης Πετρέλης, Κλαρίνο: Σταύρος Παζαρέτης, Βιολί: Νίκος Γκιουλετζής, Βοηθός Σκηνοθέτη: Βίκυ Πάστρα, Creative Agency: GridFox, Διεύθυνση Παραγωγής: Χρήστος Τριπόδης. Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγγίρα, Σύλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.