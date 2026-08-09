Το Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ να γίνει κτήμα του λαού

Μετά την παρουσίαση, στην περυσινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη, του κοστολογημένου Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, και σε συνέχεια του πετυχημένου Συνέδριου πολιτικής ενότητας και ελπίδας το Μάρτιο, προχωρά με στοχοπροσήλωση στην Πολιτική Αλλαγή με όραμα και σχέδιο, με ορθό προγραμματικό λόγο, σταθερά στις αρχές και τις αξίες του, χωρίς λαϊκισμούς, ιδεοληψίες και αυταπάτες, μαζί με τα αρμόδια στελέχη, των κύκλων πολιτικής και των τομέων του κινήματος, παρουσιάζοντας τους τελευταίους μήνες κοστολογημένο σχέδιο, με συγκεκριμένες προτάσεις, μέτρα και δεσμεύσεις, αναλυτικά και τεκμηριωμένα ανά τομέα του προγράμματος του.

Στέγη, κόκκινα δάνεια, κυκλοφοριακό, πλημμυρικός κίνδυνος

Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει να ξετυλίγει και να παρουσιάζει τις θέσεις και προτάσεις του για επίκαιρα και φλέγοντα ζητήματα με θεματικές εκδηλώσεις.

Η πρώτη ήταν για τη «Στεγαστική πολιτική και την κατοικία», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3/4/2025, με τίτλο «GenRent – Στέγαση: Δικαίωμα ή Πολυτέλεια;», στον πολυχώρο Art Factory στον Ταύρο, όπου παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο Ν. Ανδρουλάκη το ολοκληρωμένο στεγαστικό πρόγραμμα: για την κοινωνική κατοικία, αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων, περιορισμός της πίεσης από Airbnb και Golden Visa, σταθεροποίηση ενοικίων και αύξηση της προσφοράς κατοικίας/

23/7/2025 μετά τη ΔΕΘ πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου στη Χ. Τρικούπη για το «Ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια». Εκεί παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την προστασία των δανειοληπτών, ενίσχυση εξωδικαστικού μηχανισμού, ισχυρή προστασία κύριας κατοικίας, δεύτερη ευκαιρία για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, περιορισμός αυθαιρεσιών funds και servicers και διαφάνεια στις τραπεζικές χρεώσεις.

2/12/2025, στο Divani Caravel, το ΠΑΣΟΚ με τη ΔΗΣΥΜ/ΤΕΕ, παρουσίασαν τις θέσεις τους για «Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής: Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του», με δύο θεματικά πάνελ από Δημάρχους και ειδικούς επιστήμονες για υποδομές, δημόσιες συγκοινωνίες, διαχείριση κυκλοφορίας και κρίσιμα οδικά έργα στην Αττική. Στην ομιλία του Ο Ν. Ανδρουλάκης παρουσίασε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ: Άμεση εκκίνηση της ωρίμανσης των κρίσιμων έργων υποδομών, με μελέτες, αδειοδοτήσεις και με εξεύρεση και καθορισμό χρηματοδοτικών πηγών, ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό της κυκλοφορίας και στάθμευσης για όλο το λεκανοπέδιο Αττικής, θέσπιση ως προαπαιτούμενων των μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων για κάθε νέο πόλο οικιστικής, εμπορικής και διοικητικής δραστηριότητας.

3/3/2026, στο Divani Caravel το ΠΑΣΟΚ με τη ΔΗΣΥΜ/ΤΕΕ, παρουσίασαν τις θέσεις τους για «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική – Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό», με τη συμμετοχή στο πάνελ Δημάρχων και ειδικών επιστημόνων οι οποίοι μίλησαν για πρόληψη, αντιπλημμυρικά έργα, πολεοδομικό σχεδιασμό και πολιτική προστασία. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη με τη παρουσίαση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ, για την υποχρεωτική ενσωμάτωση των χαρτών κινδύνου στον πολεοδομικό σχεδιασμό, εθνικό ψηφιακό μητρώο ρεμάτων, διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και σαφή ανάθεση ευθύνης (για την πρόληψη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση), ίδρυση μητροπολιτικού συντονιστικού οργάνου προστασίας από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές για την Αττική, για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό λεκανών απορροής, την επιτάχυνση ώριμων αντιπλημμυρικών έργων,

Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νέα Γενιά, Ταμείο Ανάκαμψης, Μικρομεσαίοι

Πανελλαδική ημερίδα με τίτλο «Ενισχύουμε την Αυτοδιοίκηση – Ξεκινάμε τη Νέα Αλλαγή» διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις 2/2/2025, όπου παρουσιάστηκαν οι προτάσεις του για το θεσμικό πλαίσιο, τη χρηματοδότηση των δήμων και των περιφερειών και τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης.

27/5/2026, πραγματοποίησε και δεύτερη εκδήλωση στο Divani Caravel για την Αυτοδιοίκηση, με πρωτοβουλία της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης με θέμα «Πολιτική αλλαγή με την Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή»: Θεσμική θωράκιση και πραγματική αυτονομία της Αυτοδιοίκησης, οικονομική αυτοδυναμία και φορολογική αποκέντρωση, διοικητική αυτοτέλεια, αξιοκρατία και σύγχρονες υπηρεσίες, μητροπολιτική διακυβέρνηση και πραγματική πολυεπίπεδη διοίκηση, πράσινη μετάβαση, ανθεκτικότητα και ενεργειακή δημοκρατία.

Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ με νέες και νέους στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας πραγματοποιήθηκε στις 11/6/2026, σε ανοιχτή συζήτηση του Ν. Ανδρουλάκη με τη νέα γενιά για ζητήματα όπως η στέγαση, το κόστος ζωής, η εργασία, οι μισθοί και οι προγραμματικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, στην εκδήλωση αυτή ο Ανδρουλάκης ανακοίνωσε και τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν πρόσβαση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και την πρόταση για πιλοτική τετραήμερη εργασία.

1/7/2026 πραγματοποιήθηκε στη Χ. Τρικούπη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης («Ελλάδα 2.0») με θέμα της: «Ταμείο Ανάκαμψης – “Ελλάδα 2.0”: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία – Η σύγκριση που εκθέτει την κυβέρνηση».

Ο βασικός άξονας ήταν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (RRF) αποτέλεσε μια ιστορική ευκαιρία ύψους 36 δισ. ευρώ, η οποία δεν αξιοποιήθηκε για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και της κοινωνίας, αλλά αναλώθηκε σε έργα χαμηλής προστιθέμενης αξίας, σε συγκέντρωση πόρων σε λίγους ωφελούμενους και σε αδύναμη θεσμική λογοδοσία.

Χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία λόγω, διαφθοράς, αναξιοκρατίας, κακού σχεδιασμού, συγκεντρωτικής διαχείρισης των πόρων, και ανικανότητας υλοποίησης κρίσιμων μεταρρυθμίσεων. Ο πυρήνας της συγκριτικής αξιολόγησης, ήταν ανάμεσα στις αρχικές δεσμεύσεις του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», στα ποσά που διατέθηκαν, και στα πραγματικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.

8/7/2026, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ο Ν. Ανδρουλάκης παρουσίασε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και μικροπιστώσεις, 120 δόσεις για οφειλές, μείωση μη μισθολογικού κόστους, ψηφιακός μετασχηματισμός, φορολογική σταθερότητα, ενίσχυση μεταποίησης, βιοτεχνίας και εξωστρέφειας.

Συνταξιούχοι, Παιδεία, Ενεργειακή Πολιτική, Ναυτιλία

9/7/2026, Εκδήλωση, για τους Συνταξιούχους, στην Τεχνόπολη του Δ. Αθηναίων, «Με τους συνταξιούχους ΜΑΖΙ στο προσκήνιο» – όπου ο Ν. Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ:

Επαναφορά και ενίσχυση της 13ης σύνταξης, επαναφορά του ΕΚΑΣ, με νέα μορφή και νέα κριτήρια, αποκατάσταση των αδικιών του νόμου Κατρούγακλου, σταδιακή αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, ένταξη όλων των κατηγοριών εργαζομένων που δικαιούνται να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ξεπάγωμα στις επικουρικές συντάξεις, σταδιακή αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης έως το 2035.

15/7/ 2026, Ημερίδα για την Παιδεία στο Ωδείο Αθηνών, «Η Παιδεία Αλλάζει (σ)την Ελλάδα», όπου ο Ν. Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ: για τον εκπαιδευτικό (τη μισθολογική του ενίσχυση, τη θεσμική του ενίσχυση, τη στέγασή του), πραγματικό ολοήμερο σχολείο, λύκειο με πραγματική αξία – Εθνικό Απολυτήριο και σύγχρονο σύστημα εισαγωγής, ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, λογοδοσία και πραγματικό αυτοδιοίκητο, με ισχυρή έρευνα, αξιόπιστο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

21/7/2026, σε συνέντευξη Τύπου στη Χ. Τρικούπη το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε αναλυτικά τις θέσεις του, με ορίζοντα 2035, για την «Ενεργειακή πολιτική», όπως, Μείωση ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενεργειακές κοινότητες, επιτάχυνση ΑΠΕ με δίκαιη χωροθέτηση, εκσυγχρονισμός δικτύων, ενίσχυση αποθήκευσης ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας.

25/7/2026 Εκδήλωση για τη Ναυτιλία στη Χίο, «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», ο Ν. Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ: Ισχυρή ελληνική σημαία, ακτοπλοΐα που υπηρετεί τη νησιωτική Ελλάδα, αναβάθμιση ναυτικής εκπαίδευσης, στήριξη ελληνικού νηολογίου, ανάπτυξη ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και θαλάσσιων υποδομών, ψηφιακή πλατφόρμα για τις τιμές εισιτηρίων, μεταφορικό ισοδύναμο με διαφάνεια.

Τα ΜΜΕ και η έλλειψη ενημέρωση των πολιτών

Και εδώ μπαίνει το ερώτημα.

Έχετε δει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, πανελλαδικής εμβέλειας, ιδιωτικά ή δημόσια, στα κανάλια, στις εφημερίδες, στα ευρύτερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να γίνεται μια αξιοπρεπής παρουσίαση των θέσεων και προτάσεων της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για την διαφορετική πορεία της χώρας, για την Πολιτική Αλλαγή;

Νομίζω πως όχι.

Γιατί πολλά από αυτά «ηθελημένα ή μη» στοχεύουν στη πλήρη απόκρυψη των θέσεων και προτάσεων του ΠΑΣΟΚ. Στόχος τους είναι να προβάλλουν την παραπολιτική και να παίζουν εμμέσως μόνον τις οποιοδήποτε κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του επιλεγμένου αντιπάλου της.

Όσοι έχουμε δημόσιο βήμα, όσοι επικοινωνούμε μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να σπάσουμε αυτόν τον «κύκλο σιωπής» και το «εμπάργκο πληροφόρησης» μέσα από τους κύκλους δράσης μας για να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας.

Και φυσικά, η προσωπική επικοινωνία «πόρτα – πόρτα» με όσο γίνεται περισσότερους πολίτες, στους οποίους θα εξηγούμε το πρόγραμμα, το όραμα, το σχέδιο, και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Γιατί το ΠΑΣΟΚ, διαθέτει το πολιτικό προσωπικό που εκφράζει και μπορεί να υλοποιήσει τις αναγκαία αλλαγή πορείας της χώρας, έχοντας ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα για την Πολιτική Αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Η δύναμη το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν ο απλός πολίτης, ο λαός και όχι τα κατευθυνόμενα συστήματα.

* Ο Γιάννης Διονυσόπουλος είναι Οικονομολόγος Ph.D., Μέλος Κεντρικής Διοίκησης Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Ανάπτυξης & Επενδύσεων ΠΑΣΟΚ, Μέλος της Γραμματείας Τομέα Επιστημόνων ΠΑΣΟΚ.