Διαγωνισμό υποτροφιών στο ACT - The American College of Thessaloniki

Μέχρις τις 30 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις συμμετοχής στον 13ο διαγωνισμό υποτροφιών, για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο ACT - The American College of Thessaloniki. Οι εξετάσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, στη Βιβλιοθήκη Bissell, την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 μ.μ.

Πιο αναλυτικά, για 13η συνεχή χρονιά το ACT – The American College of Thessaloniki διοργανώνει εξετάσεις υποτροφιών για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά του προγράμματα.

Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους από όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν στις 2 Σεπτεμβρίου στη Βιβλιοθήκη Bissell του ACT. Το μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα προσφέρει φέτος μέχρι 9 πλήρεις (100%) υποτροφίες σε ένα από τα παρακάτω προγράμματα:

BS in Biological Sciences

BS in Business Administration

BS in Computer Science / Business Computing

BA in English

BA (Hons) in Political Science & International Relations

BS in Psychology

MBA (Master of Business Administration)

MS in Hospitality and Tourism Management

MS in Industrial/Organizational Psychology

Προϋπόθεση για να δοθεί μία ολική υποτροφία είναι οι υποψήφιοι να έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία άνω του 75%. Σημαντικός αριθμός μερικών υποτροφιών επιπέδου 20%-70% θα δοθεί επίσης σε υποψήφιους με υψηλή βαθμολογία. Όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν μέρος σε μία γραπτή εξέταση γνώσεων και ικανοτήτων πολλαπλής επιλογής, η οποία θα διαρκέσει περίπου 1 ώρα. Η εξέταση θα είναι στα ελληνικά και δεν απαιτεί προετοιμασία. Τους όρους και τις δηλώσεις συμμετοχής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν στο link https://www.act.edu/scholarship-competition, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στο 2310 398398.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βιολογικές Επιστήμες (Biological Sciences)

Από τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά το ACT θα προσφέρει ένα πτυχίο τετραετούς φοίτησης, το Bachelor of Science στις Βιολογικές Επιστήμες (Biological Sciences), αξιοποιώντας την 15χρονη εμπειρία του στα εκπαιδευτικά προγράμματα STEM, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με πανεπιστήμια όπως το Northeastern University και Washington University. Το πτυχίο αυτό προσφέρει ένα στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο, εργαστηριακή εμπειρία και καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες στις ανώτερες σπουδές και στην αγορά εργασίας. Τα μαθήματα θα γίνονται στα νέα υπερσύγχρονα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών που προσέθεσε το ACT στις υποδομές του.

Το ACT – American College of Thessaloniki

Το μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα λειτουργεί από το 1981 στη Θεσσαλονίκη και σήμερα είναι αναγνωρισμένο στις ΗΠΑ από την Επιτροπή για Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του New England Commission of Higher Education (NECHE), τον οργανισμό που πιστοποιεί μερικά από τα καλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια, όπως τα Harvard και Yale. Παράλληλα τα πτυχιακά προγράμματα του ACT έχουν και ευρωπαϊκή πιστοποίηση μέσω του Open University της Μ. Βρετανίας. Το American College of Thessaloniki είναι επίσης αναγνωρισμένο ως «Κολλέγιο» από το υπουργείο Παιδείας, καθώς πληροί τους όρους του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ. 38/2010) που ρυθμίζει την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Τα προγράμματα σπουδών βασίζονται στο αμερικανικό εκπαιδευτικό μοντέλο. Το ίδρυμα έχει συνάψει συμφωνίες με περισσότερα από 60 αμερικανικά Πανεπιστήμια οι οποίες επεκτείνονται και σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, δίνοντας την ευκαιρία σε Έλληνες φοιτητές του ACT να σπουδάσουν για ένα ή περισσότερα εξάμηνα σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αμερικής. Το ACT αποτελεί και τον πιο δημοφιλή ακαδημαϊκό προορισμό στην Ελλάδα για Αμερικανούς φοιτητές μέσω του προγράμματος Study Abroad.