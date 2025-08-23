Νέα Αριστερά Μεσσηνίας: “Στη Γάζα κρίνεται η ίδια η ανθρωπιά”

“Στη Γάζα κρίνεται η ίδια η ανθρωπιά” ζητώντας παράλληλα άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας καλώντας παράλληλα στη νέα συγκέντρωση συμπαράστασης στον λαό της Παλαιστίνης που διοργανώνεται στην Καλαμάτα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η δεύτερη φάση της «Επιχείρησης Άρματα του Γεδεών» στη Γάζα, όπως την ονομάζει κυνικά ο ισραηλινός στρατός, σηματοδοτεί το τελειωτικό βήμα μιας γενοκτονίας σε βάρος του παλαιστινιακού λαού στην Γάζα. Ο Νετανιάχου, με την πλήρη κάλυψη των ΗΠΑ και την προκλητική ανοχή της ΕΕ, προχωρά στην κατάληψη της πόλης της Γάζας, στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και στη συστηματική κατεδάφιση ολόκληρων συνοικιών.

Ταυτόχρονα, την ώρα που παιδιά σκοτώνονται στη Γάζα, ο κ. Μητσοτάκης δίνει τα κλειδιά της αμυντικής βιομηχανίας σε εκείνους που σπέρνουν τον τρόμο. Αυτό δεν είναι απλά πολιτικό λάθος· είναι ιστορική ντροπή.

Tην Κυριακή 24 Αυγούστου, η Νέα Αριστερά καλεί κάθε πολίτη, κάθε φοιτητή/τρια, κάθε εργαζόμενο/η, και νέο/α να βρεθούν στις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, στη δε Καλαμάτα στη συγκέντρωση που διοργανώνουν τα συνδικάτα στο λιμάνι της πόλης, στις 8 το απόγευμα. Από κάθε άκρη της Ελλάδας θα ακουστεί το ίδιο μήνυμα:

• Όχι άλλη ανοχή στην κατοχή.

• Όχι άλλη συνενοχή στα εγκλήματα πολέμου.

• Ναι στην ειρήνη, με ελεύθερη Παλαιστίνη στα σύνορα του 1967.

• Άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ, καμία οικονομική και στρατιωτική συνεργασία.

Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να συναινεί. Να τερματίσει τις στρατιωτικές συμφωνίες με το Ισραήλ. Να σταθεί με την ειρήνη, με τη δικαιοσύνη, με τον παλαιστινιακό λαό”.