Καλαμάτα: 5 συλλήψεις για μικροποσότητες χασίς

Πέντε συλλήψεις για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στον δήμο Καλαμάτας από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας και της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. Μεσσηνίας.

Το πρωί της περασμένης Τετάρτης συνελήφθη στο Ασπρόχωμα ένας 31χρονος με ένα τσιγαριλίκι.

Προχθές το πρωί στην Καλαμάτα 20χρονος συνελήφθη με ένα γραμμάριο χασίς και το ίδιο πρωινό ένας 32χρονος επίσης στην Καλαμάτα είχε στην κατοχή του 6 γραμμάρια χασίς.

Τέλος, την ίδια ημέρα ένας 20χρονος Αλβανός και ένας 25χρονος Βούλγαρος βρέθηκαν να κατέχουν από κοινού 1,2 γραμμάρια χασίς.

Ολες οι ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν, ενώ προανάκριση για τις υποθέσεις διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.