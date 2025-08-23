Πεζοπορία στη Νέδα

Η 33η πεζοπορική διαδρομή «Σωτήρης Λαμπρόπουλος» στη Νέδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, καθώς είχε αναβληθεί στις 26 Ιουλίου λόγω των καιρικών συνθηκών και των απαγορεύσεων που ίσχυαν τότε.

Στις 10.30 το πρωί θα γίνει αναχώρηση από το γήπεδο της Αυλώνας και θα ακολουθήσει πεζοπορία μέσα στο φαράγγι, πορεία στους καταρράκτες, διάσχιση της μοναδική σήραγγας και γιορτή λήξης στην πέτρινη πλατεία της Αυλώνας.

Η διαδρομή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, έχει βαθμό δυσκολίας ++, ενώ οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν κολύμπι, να έχουν μαγιό - σορτσάκι, κατάλληλα παπούτσια και να προσαρμόζονται στις παροτρύνσεις των οδηγών.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 6946-461829 (Γιάννης Φιλντίσης, δημοτικός σύμβουλος), 6947-201568 (Βασίλης Βουδούρης, πρόεδρος ΤΚ Αυλώνας), 6994-648106 (Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου, Σύλλογος Γυναικών Αυλώνας) και στο site του Δήμου Τριφυλίας www.dimostrifylias.gr

Διοργάνωση: Δήμος Τριφυλίας, Κοινότητα Αυλώνας, Σύλλογος Γυναικών Αυλώνας «Η Ρέα», Σύλλογος Αυλωνιτών Τριφυλίας.

Κ.Μπ.