Study in Greece: Ημερίδα για τη διεθνοποίηση των ελληνικών σπουδών και την εισροή διεθνών φοιτητών στην Ελλάδα

Συγκεκριμένα, η ημερίδα με τίτλο «Study in Greece: 3 Years of Internationalization - Reflecting on the Past; Gazing into the Future of Higher Education», τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου 2023, από 11:00-14:00, στην αίθουσα «Ζακλίν ντε Ρομιγί» του συγκεκριμένου Υπουργείου. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο δημοσιογράφος Νίκος Μεγγρέλης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο σκοπός της συγκεκριμένης ημερίδας είναι η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για το σύνολο των δράσεων της SiG και τα αποτελέσματά τους, κατά τα τρία τελευταία έτη και η παρουσίαση των μελλοντικών σχεδίων του οργανισμού, με αναφορές στα θετικά αποτελέσματα που αναμένεται να προσφέρουν στην εκπαίδευση, την κοινωνία και την οικονομία, ανάγοντας τη διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε έργο εθνικής σημασίας και εμβέλειας, ως μέρος του ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου της Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση, στο https://studyingreece.edu.gr/

ΑΠΕ